Estreia do De Férias com o Ex conta com falha na hora H, beijo triplo e eliminação

26/04/2019 | 09:10



Como sempre, a estreia do De Férias com o Ex Brasil foi mais do que agitada. O começo do programa, que se deu na noite da última quinta-feira, dia 25, já teve pegação, sexo, confusão e até mesmo falha na hora H. Mas vamos começar pelo começo, não é mesmo?

Dez solteirões abriram a edição, sendo que uma das mulheres já era conhecida de quem acompanha o programa: Tati Dias, que fez parte da terceira edição do reality de pegação. Com isso, logo na primeira festa alguns casais já se formaram, sendo que teve beijo triplo e subidinha para a suíte master. Sim, Bifão teve que escolher um dos meninos para passar a noite e levou Gabriel para o local. Chegando lá, os beijos calientes e carícias íntimas começaram, mas, pela pressão do programa, o rapaz acabou falhando na hora H e frustrando sua parceira, que estava cheia de expectativas. Depois de ficar mais calmo, quando Bifão já dormia, ele ficou animado de novo e acordou a participante para que os dois voltassem para a pegação.

E se você pensa que o caso causou constrangimento em Gabriel? Que nada! Logo que chegou na casa principal, na manhã seguinte, ele já abriu o jogo para os outros participantes dizendo que quase tinha deixado Bifão na mão:

- Ela foi dormir, tive uma conversa séria [apontou para o próprio pênis], não estava funcionando. Eu deitei na cama, parei, pensei, refleti. Falei: Amigo, tamo aqui na TV, se tu fizer isso comigo vai dar m***a.

Voltando para a festa na mansão, a pegação rolou solta. Bruno e Gabi já estavam de casal após terem sido escolhidos para o primeiro date da temporada, quando ele jantaram e trocaram beijos. Na festa, Sarah teve a ideia de distribuir selinho em todo mundo. Começou com Gabriel, que entrou na onda e logo beijou Bifão (por isso que os dois subiram para a suíte, aliás). Sarah ainda beijou Cleber, e os dois não se desgrudaram durante um tempo. Yasmin decidiu dar um beijo triplo no casal e depois se agarrou individualmente com cada um dos dois. Isso mesmo! Yasmin e Sarah também se pegaram.

Já Tati ficou interessada em Gui Leonel, mas ele deu um fora na participante e ela não reagiu bem.

- Ele assinou um contrato em que ele não pode pegar ninguém aqui, disse Bruno, tentando despistar, ao que Tati respondeu:

- Nunca vi isso. Vai chegar com mentiras agora?, retrucou, mobilizando as mulheres a não ficarem com ele o resto do programa.

E não é só! No dia seguinte ao da festa Gui Leonel ainda foi chamado para uma tarefa fora da casa. Ele conheceu duas ex de outros participantes do reality que não puderam revelar com quem namoraram. Isso porque ele teve como missão bater um papo com cada uma delas e escolher uma para entrar na mansão na mesma noite. No entanto, ao optar por uma garota, o ex dela, que pertence ao time titular, automaticamente é eliminado do De Férias com o Ex. O episódio encerrou exibindo a ex escolhida por Gui saindo do mar, mas não revelou com quem ela teve um relacionamento. A eliminação ficará para o segundo episódio.

No entanto, a prévia das cenas que serão exibidas na próxima quinta-feira não mostram Cleber (que ficou conhecido como Livinho) no programa. Será que ele foi o eliminado? Faça as suas apostas!