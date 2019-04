Santo André põe 20 áreas para habitação social

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



26/04/2019 | 08:45



Ao menos 20 áreas em Santo André poderão receber empreendimentos voltados ao programa de HIS (Habitação de Interesse Social), caso projeto que prevê flexibilização nas normas de construção de moradias de cunho social, protocolado na Câmara pelo Poder Executivo, seja apreciado e aprovado pelos vereadores. O prefeito do município, Paulo Serra (PSDB), compareceu ontem ao Legislativo para apresentar e explicar a proposta aos parlamentares.

Segundo o prefeito, os terrenos que podem receber os empreendimentos voltados à habitação social estão espalhados por toda a cidade, porém, a maioria estaria em áreas onde a demanda por habitação é alta.

“(Ao todo na cidade) São mais de 20 áreas. Temos dez já em chamamento e uma de uso misto. Agora, com a lei (que flexibiliza empreendimentos residenciais de cunho social), podemos abrir maior frente de áreas também para obras privadas”, declarou Paulo Serra.

De acordo com o chefe do Executivo de Santo André, a nova legislação visa facilitar a ação de construtores de moradias na cidade. Paulo Serra pontuou que, caso a legislação seja aprovada, os empreendedores poderão construir número de unidades habitacionais maior do que o atual, assim como fazer prédios mais altos que os permitidos atualmente.

“Por que a conta (de número de habitações) não fecha? Porque o uso do terreno acaba inviabilizado pela quantidade de unidades que podem ser geradas com o aproveitamento das áreas. Essa lei flexibiliza isso e permite que a produção seja acelerada de maneira significativa”, afirmou o prefeito.

Durante a visita à Câmara, Paulo Serra disse que já há, em um primeiro chamamento, cerca de 3.000 pessoas selecionadas para receber moradia. A meta da gestão do tucano é dobrar esse número até o fim do mandato, em 2020.

“A gente quer dobrar (o número de beneficiados) e selecionar 6.000 pessoas até o fim da gestão. Mas a gente depende da iniciativa privada, da economia de uma forma geral”, alegou. Todos os selecionados serão escolhidos por meio de sorteio baseado na Loteria Federal.

Segundo o secretário executivo de Habitação do governo do Estado de São Paulo, Fernando Marangoni (DEM), que atuou como secretário na gestão de Paulo Serra, os alvos preferenciais deste projeto são pessoas que recebem até 1,5 salário mínimo.

“Há um estudo que mostra que pessoas que moram em áreas muito precárias acabam pagando aluguel, às vezes, duas vezes mais caro do que a parcela de um apartamento popular. O projeto resolveria esse tipo de problema”, disse o secretário.