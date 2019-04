Tour pela Ilha da Madeira explora degustação de sabores locais

Redação



26/04/2019 | 08:18

Visitar pontos turísticos importantes, experimentar pratos típicos e passear pelo centro da cidade são sempre boas opções de passeios para viajantes que querem explorar um destino. Em Portugal, a dica é se aventurar em um tour pela Ilha da Madeira, chamado Wine and Food Walking Tour.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Divulgação Mescle turismo gastronômico com pontos turísticos

Tour pela Ilha da Madeira

O Wine and Food Walking Tour segue um itinerário com nove paradas, 11 provas de comida e seis degustações de vinho. O objetivo é experimentar as delícias mais tradicionais e autênticas da região.

Dessa forma, o turista percorre os importantes pontos da cidade, aprendendo sobre sua cultura, história e arquitetura enquanto descobre mais sobre a gastronomia e os vinhos.

Divulgação Culinária na ilha chama a atenção dos turistas

No passeio pela capital, Funchal, os visitantes experimentam um chocolate 100% madeirense, doces tradicionais, sanduíches típicos de filé de peixe-espada ou atum, frutas exóticas e uma refeição típica. Nela, é possível provar pratos como o peixe-espada-preto com banana, as lapas (um tipo de molusco local) ou o bife de atum.

Além de degustar o vinho Madeira, famoso em todo o mundo, os participantes do tour também provam a poncha, drinque típico feito com aguardente, mel e limão. Entre os momentos de comer e beber, os visitantes passam por locais como o Mercado dos Lavradores, onde há muitas flores e frutas locais.

Ilha da Madeira, em Portugal

Na galeria, veja fotos das principais atrações da Ilha da Madeira: