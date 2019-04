Eliana irá se casar com Adriano Ricco

26/04/2019 | 08:10



Eliana e Adriano Ricco irão se casar, após quatro anos juntos. De acordo com o colunista Leo Dias, a novidade foi anunciada no palco do Troféu Imprensa 2019, que irá ao ar no domingo, dia 28, no SBT. Durante conversa com Silvio Santos, a apresentadora revelou que gostaria de casar. O dono do baú, então, teria perguntado:

- Mas é certo casar depois de ter filhos?

A mãe de Manuela, de um ano de idade, e de Arthur, de sete anos de idade, rebateu:

- E a sua filha, Patricia Abravanel, casou?

Após a premiação, o colunista conversou com Eliana para saber os detalhes do casório. E a apresentadora entregou que só está noiva, mas ainda não sabe quando irá oficializar a união.

- Vamos nos casar sim, mas não temos data e nem ideia de onde será. Seguimos nossa vida felizes. Esse momento precisa ser leve e especial. Sem pressa, finalizou ela.