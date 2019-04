Shopping recebe encontro de modelos de caminhões

Nilton Valentim



26/04/2019 | 00:11



Caminhões e ônibus em tamanho reduzido invadem o Atrium Shopping no domingo. O centro de compras recebe o Encontro de Truckmodelismo, organizado pelo grupo Turma do Trecho.

No evento, colecionadores, aficionados e o público em geral poderão apreciar miniaturas realistas de caminhões, carretas, ônibus, implementos agrícolas, modelos militares, guiados por rádiocontrole, além de réplicas de postos de combustíveis da cidade e rodovias.

O encontro é um convite para quem deseja conhecer mais sobre este hobby e aqueles que querem expor seus modelos – que podem ser, por exemplo, 12, 14 ou 16 vezes menores do que o veículo real. Quanto maior é uma escala, menor é a miniatura.

O truckmodelismo surgiu na década de 1980. O Japão e a Alemanha desenvolveram técnicas muito avançadas em miniaturização e tecnologia radiocontrolada, por isso muitas dessas miniaturas têm esses dois países como origem.

O evento começa às 12h, com entrada é gratuita para o público.