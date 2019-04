Feira traz experiências e novidades

Dérek Bittencourt



A Automec, Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços está sendo realizada até amanhã no São Paulo Expo, na Capital (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda – da 13h às 21h hoje; das 9h às 17h de amanhã). Maior reunião comercial do setor na América Latina, atrai aproximadamente 1.500 marcas do Brasil e do mundo, convocando desde mecânicos a empresários em busca de negócios e estreitamento de relacionamento. Consequentemente, a feira engloba caminhões e dedica muitos espaços, novidades e atividades para quem trabalha e/ou está diretamente envolvido com os grandalhões.

Uma área denominada Automec Experience apresenta diversas oficinas. Uma delas é exclusiva para pesados e um modelo da Copa Truck – categoria do automobilismo nacional – passa por reparos que contemplam alinhamento e cuidados com os pneus, em promoção da Waft Automotive.

Direto do Sul do País, as Autopeças Randon, que abrangem grande parte do mercado nacional, levaram diversas novidades em lonas e pastilhas, sistemas de freios, suspensões, eixos de rodagem e muito mais.

A Monroe Axios, especializada em borrachas e componentes para suspensão, lançou 40 itens para a linha pesada “com mais de 120 aplicações em caminhões e ônibus das principais montadoras”, segundo informações da empresa, visando o mercado de reposição.

De olho em um futuro que está cada vez mais próximo, a Moura apresentou baterias de lítio voltadas para caminhões e ônibus elétricos e híbridos.

A Mercedes-Benz, por sua vez, anunciou aumento de 25% nas vendas de peças Alliance no Brasil, com 30 mil itens comercializados neste primeiro trimestre de 2019.