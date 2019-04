Axor, um caminhão moldado ao gosto do motorista

Nilton Valentim



26/04/2019 | 00:07



Quando estreou no mercado brasileiro, em 2004, o extrapesado Axor, à época importado, não causou boa impressão. Tanto que recebeu o apelido de ‘Boi Bandido’ e foi até associado à letra de música sertaneja em que o personagem bebia demais. Mas a virada veio a partir de 2012, quando a montadora deu ouvidos aos pedidos dos caminhoneiros e, desde então, mudou cerca de 40 itens, vários deles voltados ao conforto de quem dirige pelas estradas do Brasil.

“O Axor é um extrapesado que se destaca pelo custo-benefício. Nós realizamos várias alterações, principalmente no interior da cabine. A maioria delas voltada ao conforto do motorista”, conta Hélio Ribeiro, engenheiro de marketing de produtos da empresa.

Entre as modificações ele cita a adoção de tapete ergonômico, para evitar dor nas pernas do condutor, espaço para a colocação de calçados na porta, rebaixamento do túnel entre os bancos, climatizador mais estreito e volante multifunções. “Apesar de toda a tecnologia, desenvolvemos um painel amigável, intuitivo ao condutor”, contou Ribeiro. A intenção é que o motorista tenha facilidade para compreender as informações transmitidas pelo computador de bordo.

A equipe de reportagem rodou com um Axor acoplado a uma carreta ‘Vanderleia’ (tem esse nome porque possui três eixos e o primeiro ‘dança’ como a cantora da jovem guarda) com 33 toneladas pelas estradas da região. Em marcha, uma das coisas que mais chamam atenção é o câmbio automatizado PowerShift, de 12 marchas. O sistema proporciona ajuste de troca de marchas mais refinado, tanto na regressão como na progressão.

Os engates precisos e o conforto interno mostram que a Mercedes captou bem os pedidos dos motoristas.