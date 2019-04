Nota 1.000 contempla mais 91 moradores com prêmios

da Redação



26/04/2019 | 07:29



O programa Nota 1.000, da Prefeitura de São Bernardo, chega ao terceiro ano com incremento de 10% na arrecadação de ISS (Imposto Sobre Serviços) por exercícios. Ontem, foi realizada a entrega de mais 91 prêmios em dinheiro aos moradores da cidade, que, no período entre janeiro e março, exigiram a NFS-e (Nota Fiscal sobre Serviço) em estabelecimentos como academias, estacionamentos, cabeleireiros, entre outros.

Foram contempladas 90 pessoas com cheques de R$ 1.000 cada, além do grande prêmio da noite, no valor de R$ 10 mil. Ao todo, 4.284 pessoas participaram do sorteio, que totalizou 11.096 notas fiscais geradas. O faturamento para o período foi de aproximadamente R$ 4,7 milhões.

O programa visa estimular o crescimento no faturamento e emissão de NFS-e para o segmento de pessoa física. “Infelizmente, temos um altíssimo nível de sonegação de ISS por mais que haja ações de fiscalização e de incentivo ao pagamento. Esta ação tem funcionado muito bem, com crescimento representativo na nossa arrecadação municipal. Isso sem precisar aumentar a alíquota e onerar ainda mais a nossa população”, destacou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB).

Para participar da ação, é preciso se cadastrar no portal da Nota 1.000 (www.saobernardo.sp.gov.br/nota1000) e exigir a NFS-e toda vez em que for pagar por algum serviço prestado por empresas da cidade, indicando o número do CPF. A cada R$ 100 acumulados em notas, o participante recebe um cupom para participar do sorteio. Atualmente, são 10.248 pessoas cadastradas, o que representa um crescimento de 87% desde o primeiro sorteio.