Espera por serviço da Vivo já dura um ano

26/04/2019 | 07:22



Moradores de condomínio na Vila Bastos, em Santo André, reclamam que há mais de um ano tentam instalar linha telefônica e internet da empresa Vivo, mas não conseguem. Diversas demandas e protocolos já foram realizados pelos consumidores na ouvidoria da companhia e na Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para tentar solucionar o problema, mas até o momento nada foi resolvido.

A síndica Milena Duarte, 36 anos, explica que a Vivo liga para os habitantes do condomínio oferecendo os produtos da companhia, mas logo depois cancela o procedimento e não apresenta satisfação. “Para a internet chegar até aqui, é necessário que a empresa instale o cabeamento necessário. Há mais de um ano fizemos a requisição junto, mas até agora nada”, diz.

Uma das moradoras, a advogada Lina Trigone, 44 anos, conta que fez o pedido de uma linha telefônica e internet de fibra ótica há um ano e também recebeu a informação de que o cabeamento não estava disponível para o local. “Pelo menos o telefone eles são obrigados a ligar, mas nem isso fazem.”

Como alternativa, os moradores utilizam a internet de outras empresas, mas Lina sente que dessa maneira o direito de escolha dela e dos vizinhos está sendo violado. “Muitas pessoas no prédio querem a internet da Vivo”, explica.

A médica pediatra Regiane Sorrentino, 50, também moradora do condomínio, fez a contratação de linha telefônica e pacote de internet de fibra ótica em maio de 2018. Ela conta que os técnicos da empresa chegaram a ir até o local, mas viram que não havia possibilidade de instalação devido à falta dos cabos.

Sem o consentimento de Regiane, a empresa cancelou o plano adquirido antes do pagamento. “O que a Vivo informa é que não há mais porta de saída aqui na região para serem oferecido os produtos”, conta a médica, que foi informada pela companhia de que a instalação do aparato que disponibilizaria a internet para os apartamentos custaria mais de R$ 1 milhão e não compensaria para a empresa.

Mesmo com as reclamações realizadas na Anatel por moradores e a síndica do prédio há mais de um ano, a Vivo não foi até o local realizar a instalação da linha telefônica.

A equipe do Diário entrou em contato com a Vivo. A empresa informou que está priorizando a implantação da linha telefônica no local, mas não quis informar o prazo estabelecido para a realização.

Questionada sobre orientação aos consumidores neste caso, a Anatel informou que não existe norma obrigando prestadoras de serviços de telecomunicações a instalarem cabos no interior de prédios “embora elas usualmente o façam voluntariamente, mediante acordo com os usuários, com o interesse de prestar os serviços”.

Porém, para o caso da telefonia fixa, que possui obrigações de cobertura de serviço, a empresa precisa levar a rede até a zona limítrofe do imóvel. Para esse serviço, o cabeamento externo ao edifício está sob a responsabilidade da prestadora e o interno do condomínio. O mesmo é aplicado para a banda larga, onde a regulamentação vigente não estabelece qualquer obrigação. “Os condomínios devem promover as obras necessárias para instalação do cabeamento interno dos edifícios, não havendo qualquer impedimento para que o condomínio e a prestadora negociem, no âmbito do direito privado, condições para que a própria prestadora faça tal instalação”, disse a Anatel.

O Procon dá três orientações, segundo o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor: exigir o cumprimento da obrigação, nos termos da oferta; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, atualizada, e a perdas e danos.