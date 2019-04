Ponte Preta fracassa em tentativa de contar com Claudinho na Série B

25/04/2019 | 20:44



Nem mesmo o pedido do técnico Jorginho convenceu o atacante Claudinho a voltar para a Ponte Preta. O jogador conversou com a diretoria e acertou a renovação do seu empréstimo com o Red Bull Brasil, que fez parceria com o Bragantino, sendo visto como um dos candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Seu novo contrato vai até o fim de 2020, quando também chegará ao fim o seu vínculo com o clube de Campinas.

Com 22 anos, Claudinho é formado nas categorias de base do Corinthians e chegou à Ponte Preta no início de 2017, envolvido em uma troca pelo atacante Clayson, hoje titular no clube do Parque São Jorge. Em Campinas ele disputou o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Fez 20 jogos, não marcou nenhum gol e ainda viu seu clube ser rebaixado para Série B.

O jogador foi emprestado ao Red Bull Brasil no início de 2018 e depois repassado ao Oeste no segundo semestre. Sem espaço na Ponte Preta, foi novamente cedido ao clube-empresa e acabou sendo titular em oito jogos do Campeonato Paulista com o técnico Antônio Carlos Zago. Diante da parceria com o Bragantino, havia uma expectativa sobre quem seria mantido no elenco.

Dificilmente o torcedor vai ver Claudinho novamente com a camisa da Ponte Preta, mas ainda assim ele pode gerar algum lucro futuro para o clube. Como ele está emprestado ao Red Bull Brasil, o time de Campinas mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e pode receber o valor em uma venda futura.