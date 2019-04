Coreia do Norte pode abandonar armas nucleares, se houver garantias, diz Putin

25/04/2019 | 20:41



O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou após se reunir com Kim Jong-un nesta quinta-feira que o líder da Coreia do Norte está preparado para desistir de suas armas nucleares, mas precisa de garantias sólidas de segurança para isso. Putin disse que está disposto a compartilhar detalhes da cúpula com o presidente americano, Donald Trump, e acrescentou que "não há segredos".

Putin disse que o próprio Kim recomendou que ele explicasse a Trump certos matizes da postura de Pyongyang. O líder da Rússia não especificou, contudo, quais seriam as garantias desejadas pelos norte-coreanos.

Kim quer que os EUA aliviem sanções em resposta a algumas medidas de desarmamento parcial. Mas Washington argumenta que as sanções seguirão em vigor até que o regime norte-coreano tome medidas significativas para desistir de suas armas nucleares. Fonte: Associated Press.