PM prende homem por estelionato e corrupção em Santo André

25/04/2019



Equipe de patrulhamento de Ações Especiais da PM (Polícia Militar) prendeu, nesta tarde, na Vila Guaraciaba, em Santo André, um homem que portava oito cartões magnéticos da Caixa Econômica e R$ 1.240 em dinheiro vivo. O suspeito foi abordado após demonstrar nervosismo com a aproximação dos policiais. Sem conseguir explicar a origem dos valores e dos cartões, confessou que o dinheiro era produto de saque clandestino mediante utilização de cartão, inclusive dizendo que tinha acabado de sacar a quantia de R$ 400 de uma vítima.

O autor dos crimes chegou a propor um ajuste, oferecendo dinheiro em troca de não ser preso. Os policiais, então, deram voz de prisão ao indivíduo, e em diligência à sua casa, encontraram um caderno contendo várias anotações relativas à execução de golpes e estelionatos.

O homem ainda alegou que sua função era apenas realizar os saques em contas bancarias, mas não soube informar o nome dos seus comparsas. O indivíduo e os objetos foram conduzidos ao 3° Distrito Policial de Santo André, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e elaborou o boletim de ocorrência por estelionato e corrupção ativa, sendo o dinheiro e as anotações apreendidas. A PM não divulgou o nome do preso.