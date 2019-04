Após um ano, passarela de Rio Grande segue à espera de restauração

Aline Melo

Diário do Grande ABC



26/04/2019



Uma escada para lugar nenhum. A frase cheia de melancolia define bem a situação da passarela de ferro da Estação Rio Grande da Serra da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Embora tenha sido removida há um ano com a promessa de restauro, segue em local cheio de mato, sob sol e chuva, se deteriorando ainda mais a cada dia. O equipamento, assim como a estação, é tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo) desde 2011 e aguarda a disponibilidade de recursos para ser recuperado.

Quando foi removida, em abril de 2018, a passarela já estava interditada há dois anos, pois não oferecia condições de segurança aos usuários. A última restauração feita pelo governo estadual foi em 2008. Desde então, a falta de manutenção foi deteriorando cada vez mais a estrutura de ferro, construída pelos ingleses da antiga SPR (São Paulo Railway) no fim do século XIX.

Para os moradores da cidade, o abandono de um dos seus símbolos turísticos e históricos mais importantes é motivo de tristeza. “É um descaso com a população”, protestou a dona de casa Sirley Cristina da Silva, 36 anos. “É um absurdo. Além da questão do tombamento, de ser um bem que deve ser preservado, a gente precisa da passarela, porque a vida da gente corre perigo aqui”, relatou.

Desde que foi interditada a passagem elevada, a travessia dos trilhos pelos pedestres é feita ao lado dos carros, por meio de cancelas e avisos sonoros.

A CPTM informou, por meio de nota, que contratou no início de fevereiro deste ano a empresa Helena Ayoub Silva & Arquitetos Associados para elaboração do termo de referência de contratação de projetos básico e executivo de restauro de 14 passarelas metálicas, incluindo a estrutura de Rio Grande da Serra. O valor do contrato é de R$ 96 mil. “Como a passarela é tombada, o estudo será encaminhado para o Condephaat. Com a aprovação do conselho, a CPTM poderá então dar continuidade ao processo licitatório para o restauro”, completou o comunicado. A empresa não informou, no entanto, quando foi feita a contratação, qual a previsão de conclusão do projeto nem qual o custo.

O Condephaat informou, também por meio de nota, que aprovou projeto de acessibilidade da estação em setembro de 2017. O documento inclui a desmontagem da passarela metálica existente e armazenamento no local para posterior elaboração de plano de restauro. “A aprovação (do restauro) foi condicionada à apresentação de projeto pela CPTM.” A reforma da estação, com execução de obras de acessibilidade há cerca de dois anos, tem previsão de conclusão para o fim de julho.

OBRAS

Ao fim do próximo semestre, o cronograma estadual prevê conclusão das obras nas estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – R$ 2 milhões. Na última delas, também são esperadas intervenções na passagem em nível para segregar a travessia de pedestres e de veículos.