Real Madrid joga mal e empata com o Getafe; Sevilla goleia o lanterna por 5 a 0

25/04/2019 | 19:10



O Real Madrid jogou mal e empatou sem gols com o Getafe nesta quinta-feira, fora de casa, no estádio Coliseum Alfonso Pérez, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, ficando mais distante do vice-líder Atlético de Madrid. Os dois times, que fizeram um jogo sonolento, brigam pelo mesmo objetivo neste momento: a classificação à próxima edição da Liga dos Campeões.

Sem chances de título, que pode ser conquistado antecipadamente neste sábado pelo arquirrival Barcelona, o Real não tem mais nenhuma ambição relevante nesta reta final do torneio nacional, a não ser se confirmar entre os quatro times que garantem uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Está muito perto disso, já que, restando quatro partidas para o término do campeonato, é o terceiro colocado, com 65 pontos, dez à frente do Sevilla, atual quinto colocado.

O empate foi suficiente para o Getafe, grande surpresa do torneio, retomar a quarta posição, perdida momentaneamente para o Sevilla. Os dois somam 55 pontos, mas o Getafe, que está perto de disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história, venceu a equipe de Sevilha nos dois confrontos diretos, primeiro critério de desempate do Espanhol, e hoje fecha o grupo dos quatro melhores.

Na partida de poucas emoções em Getafe, faltou criatividade e eficiência ao Real Madrid, que não contou com atuação inspirada do quarto ofensivo formado por Benzema, Bale, Brahim Díaz e Isco e, em muitos momentos, pareceu desinteressado. O goleiro Keylor Navas, que retomou sua titularidade com o retorno do técnico Zinedine Zidane, se destacou com duas defesas essenciais nas melhores investidas ofensivas do Getafe.

SEVILLA GOLEIA - O Sevilla segue na briga direta com o Getafe por um lugar na Liga dos Campeões na próxima temporada. Nesta quinta, o time da Andaluzia goleou o Rayo Vallecano por 5 a 0, em casa, ultrapassou o Valencia e assumiu o quinto lugar, que garante uma vaga direta na Liga Europa. Na última quarta-feira, a equipe valenciana, sexta colocada, com 32 pontos, foi derrotada pelo Atlético de Madrid por 3 a 2.

O Rayo Vallecano é o lanterna, com 28 pontos, e ficou mais próximo do rebaixamento à segunda divisão. A equipe poderá chegar no máximo a 40 nas últimas quatro rodadas e o Valladolid, que está logo acima da zona de risco da tabela, em 17º lugar, já tem 35.

Munir, com dois gols, foi o destaque da partida. Ben Yedder, Promes e Gil também marcaram na goleada. Curiosamente, todas as bolas na rede aconteceram no segundo tempo, depois de o lanterna conseguir segurar um 0 a 0 na etapa inicial.

No outro jogo desta quinta, o Villarreal, com gol do espanhol Gerard Moreno, derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, fora de casa, e se afastou da zona de rebaixamento ao chegar aos 36 pontos, na 14ª posição. Já a equipe de San Sebastián, defendida pelo atacante brasileiro Willian José, é a 11ª colocada, com 41 pontos.