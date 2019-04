Louis Tomlinson ajuda homem a realizar lista de desejos em clipe emocionante de Two Of Us

25/04/2019 | 19:10



Louis Tomlinson, ex-participante do One Direction, lançou o seu mais novo clipe na última quarta-feira, dia 24. No entanto, Two Of Us é mais do que apenas uma música para o cantor, pois conta uma história muito especial que tem a ver com as recentes perdas que ele teve nos últimos anos - em 2016, sua mãe, Johannah Deakin, faleceu após travar uma batalha contra a leucemia, e , em março deste ano, a irmã do cantor, Felicité Tomlinson, também morreu devido a um ataque cardíaco.

O clipe conta a história de Richard Green, de 83 anos de idade. Assim como Louis, o senhor também viveu o luto de pessoas próximas a ele. Em dezembro de 2016, mesmo ano e mês em que a mãe do cantor, faleceu, a esposa do senhor, Pat, também morreu depois de lutar contra o Alzheimer. Richard, então, revela que tem uma lista de desejos que gostaria de concretizar antes de morrer, e ele e Louis saem riscando experiências dessa lista. Os dois voaram de helicóptero, andaram de carro de corrida e Richard até mesmo fez uma tatuagem no cantor!

Um dos momentos mais emocionantes do vídeo, no entanto, é quando Richard se apresenta durante um show de Louis em Sheffield Arena, em Londres, onde o homem canta Nessun Dorma. O senhor diz que costumava se apresentar em bares mas, devido a doença da esposa, precisou parar de trabalhar para cuidar dela. Ele, também, fez uma declaração fofa à mulher durante o vídeo:

- Infelizmente ela se foi - esse Natal completará dois anos que ela se foi. Converso com ela regularmente, mesmo que ela não esteja mais aqui.

Louis, então, diz que sua mãe faleceu aos 43 anos de idade e, por sua família ser grande, foi um grande choque para todos. Ao fim do vídeo, o cantor agradece Richard e pede para que os fãs façam doação à Alzheimer Society, Cancer Research UK e Bluebel Wood Children's Hospice, instituições de caridade que cuidam de pessoas que vivem com Alzheimer e câncer. Em seu Instagram, ele também falou um pouco sobre Richard e sobre a experiência de gravação do vídeo, que teria ocorrido mais ou menos no mesmo período em que ele perdeu a irmã, Felicité.

Mais ou menos um mês atrás eu conheci um homem incrível chamado Richard. Ele tinha algumas coisas que gostaria de fazer, então pensei em ajudá-lo. Esse vídeo me parece particularmente relevante e poderoso. Richard é um clássico exemplo de um homem destemido que, em frente á tragédia, ainda se força a viver com a maior felicidade que pode.