Monica Benini revela que fez tatuagem com Junior Lima depois de um mês de namoro!

25/04/2019 | 19:10



Monica Benini deu uma entrevista ao quadro Visitando o Passado, do Caldeirão do Huck, e falou sobre sua relação com o marido, Junior Lima. Ela lembrou, entre outras coisas, de como o romance começou: os dois foram apresentados por amigos em comum, mas a artista plástica não morava no Brasil na época, então o contato entre os dois foi apenas pela internet por meses! Ela conta que viu o relacionamento online de forma positiva, já que passou a conhecer o Junior como pessoa antes de vê-lo como o artista que é aqui no Brasil.

Antes de conhecer o Junior artista, eu conheci a pessoa. Não cheguei a andar com ele na rua, não tive esse primeiro impacto de conhecer o artista, e aí fiquei completamente apaixonada.

Depois de alguns meses se conhecendo virtualmente, eles decidiram se encontrar em Tulum, no México, onde começaram a namorar oficialmente. Um mês depois disso, os dois fizeram a primeira tatuagem juntos, um triângulo.

- Foi como o nosso primeiro casamento. Acho que foi nessa situação, ainda muito no comecinho, que a gente se olhou e falou: É isso, aqui a gente fica e daqui não sai mais.

O casal casou oficialmente em 2017, e Monica revelou que a relação entre os dois ficou ainda melhor depois do matrimônio.

- A nossa relação melhorou muito depois de casar. Ela já era muito especial, mas ficou melhor ainda, porque as coisas ficam mais concretas. Ficou mais especial, e mais cheia de companheirismo.

A artista plástica ainda contou que não esperava ficar grávida de Otto, o filho do casal, tão cedo, apesar de já conversarem sobre o assunto. Fofos, né?