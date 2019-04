Internautas brincam com gravação de série de Keanu Reeves em Santos

25/04/2019 | 19:06



Após o anúncio de que Keanu Reeves, conhecido por seu trabalho nos filmes Matrix, gravará sua nova série na cidade de Santos entre os próximos meses de julho e agosto, diversos internautas brincaram sobre o tema nas redes sociais.

Muitos brincaram sobre a possibilidade de Keanu lançar uma série sobre a biografia do cantor Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., morto em 2013, ou até mesmo de vivê-lo na produção.

"Claramente a série vai revisitar aquele Santos de 2011, Keanu Reeves vai interpretar o Paulo Henrique Ganso", escreveu um internauta, levando a brincadeira para o campo esportivo.

No começo do mês de abril, Keanu Reeves esteve no Estado de São Paulo, quando se reuniu com o governador João Doria (PSDB-SP).

De acordo com a prefeitura de Santos, as locações serão utilizadas principalmente na área portuária, entre os próximos meses de julho e agosto.

Keanu Reeves também deve gravar na capital paulista e nas cidades de Los Angeles (Estados Unidos), Nairóbi (Quênia), Budapeste (Hungria) e Berlim (Alemanha).

A própria página oficial da Prefeitura Municipal de Santos no Facebook publicou um meme sobre as gravações de Keanu Reeves na cidade: