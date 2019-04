Carlinhos Maia revela que noivo está mais envolvido do que ele nos preparativos da festa: Eu só caso!

25/04/2019 | 18:10



Carlinhos Maia e o noivo, Lucas Guimarães, fizeram história por ser o primeiro casal gay a desfilar na SPFW. Na noite de quarta-feira, 24, os dois cruzaram a passarela de Amir Slama em looks combinando, cheios de transparência, com direito a abraço, carões e beijinhos para a plateia.

Após o desfile, Carlinhos conversou com jornalistas rapidamente, já que estava cercado de fãs enlouquecidos atrás de uma selfie com o dono do segundo Stories mais visualizado do mundo - de acordo com o próprio Instagram.

Maia falou sobre como foi desfilar:

Foi atrapalhado como a gente é na vida, né, brincamos, fomos divertidos, realmente nos atrapalhamos e deu tudo certo.

E contou a semelhança entre o nervosismo para entrar na passarela com o nervosismo de entrar no altar:

Acho que são emoções à parte né, tudo é válido, em todo lugar que o carinho do povo está, a gente está lá brincando.

O casamento dos dois, que acontece dia 21 de maio, está avaliado mais de um milhão de reais, e promete ser um dos eventos do ano. Perguntado se está envolvido nos preparativos, Carlinhos revelou:

Lucas está mais, eu só caso! O Lucas está mais envolvido do que eu.