Grande ABC registra queda em principais índices criminais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/04/2019 | 18:01



O Grande ABC registrou queda nos principais índices criminais apurados no mês de março, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados esta tarde pela SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). Com relação ao número de vítimas de homicídio doloso (quando há intenção de matar), a queda foi de 40%, passando de 20 casos no ano passado para 12 ocorrências este ano. Roubos em geral apresentaram recuo de 8%, caindo de 2.309 crimes em 2018 para 2.124 em 2019. Furtos em geral caíram ainda mais, 12,5%, passando de 1.919 ocorrências em março do ano passado para 1.679 no último mês.

Com relação aos furtos e roubos de veículos, índices que normalment, na região, apresentam estabilidade ou mesmo alta, os resultados também foram positivos. Foram 712 furtos no ano passado contra 681 este ano, recuo de 4,35%. Entre os roubos, a queda foi ainda maior, 16,1%, passando de 949 ocorrências em 2018 para 796 em 2019.

Comandante do CPAM-6 (Comando de Policiamento de Área Região 6), responsável pelo Grande ABC, o coronel PM Ronaldo Gonçalves Faro, afirmou que embora os números sejam animadores, não há muito o que se comemorar, pois segurança pública se faz todos os dias e em um curto intervalo de tempo pode haver mudanças, mas destacou que o trabalho de inteligência realizado sistematicamente colaboram para as reduções dos índices.

"Semanalmente acontecem reuniões, onde os dados são analisados, mapeados, o modus operandi dos bandidos analisados, no sentido de melhorarmos o patrulhamento e a ação preventiva", pontuou. "A integração com os orgãos municipais e todas as forças de segurança também tem papel importante nas quedas, além das operações que são realizadas, seja em âmbito estadual, seja apenas com foco na região", concluiu.

ESTADO E CAPITAL

A cidade de São Paulo registrou aumento de 35,48% no número de vítimas de homicídios dolosos, passando de 62 casos no ano passado para 84 este ano. Roubos e furtos em geral também apresentaram alta, de 4,87% (de 10.975 para 11.509) e 49,06% (de 15.895 para 23.693), respectivamente. Roubos de veículos caíram 18,92% (de 2.215 para 1.796) e furtos de veículos recuaram 15,05% (de 3.568 para 3.031).

No Estado, foi registrado recuo de 9,61% no número de homicídios (de 281 para 254); queda de 1,37% nos roubos em geral (de 21.678 para 21.381); aumento de 16,26% nos furtos em geral (de 41.616 para 48.381); queda de 15,66% nos roubos de veículos (de 4.790 para 4.040) e recuo de 12,97% nos furtos de veículos (de 8.787 para 7.647).