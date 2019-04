Do Dgabc.com.br



25/04/2019 | 18:07



Um sistema de alta pressão continua influenciando as condições de tempo nesta sexta-feira em todas as sete cidades do Grande ABC.

O dia será de céu com poucas nuvens, bastante Sol, calor e umidade relativa do ar baixa, próxima dos 50%. Não há previsão de chuva.

A temperatura fica estável em relação aos últimos dias, com mínima de 19º e máxima de 29º.

No sábado o tempo segue a tendência e fica bem parecido, quente, abafado e sem chuva. Já no domingo a previsão é a de que áreas de instabilidade poderão provocar pancadas de chuva a tarde, com intensidade moderada e ocasionalmente forte.