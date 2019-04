Evento independente de dança é opção em São Caetano

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/04/2019 | 17:29



São Caetano será tomada, de sexta (26) a domingo (29), por farta agenda de dança com o 19C - Encontro Independente de Dança, que será realizado no Teatro Vladimir Capella (Rua Tapajós, 300). Além de comemorar o Dia Internacional da Dança, celebrada mundialmente dia 29 de abril, o evento tem como sugestão a reunião de bailarinos, artistas colaboradores e admiradores dessa linguagem artística. A realização é da Associação de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância de São Caetano do Sul, A3 Espaço de Dança e Espaço Vazio, Arte da Dança.

A abertura está marcada para 19h30 e a programação começa a partir das 20h, com o espetáculo Como (Des) construir um Macho?, da Biz Cia de Dança. No sábado a agenda será agitada. A partir das 15h o espaço oferece aula aberta de danças urbanas com Michele Volpi. Em seguida, a partir das

16h, a opção é a oficina Abecedário Corporal, com Tatiana Ciccacio.

O sábado contará ainda com a aula aberta Técnica e Criação para o Corpo Coreográfico, às 17h, com André Gonsalves. Depois, a partir das 18h, o pessoal do Grupo Brincante faz roda de conversa. Às 19h a opção é workshop de dança contemporânea com João Pirahy. A programação encerra às 20h, com apresentação do Grupo Raça, com a coreografia Sujeito de Si Mesmo.

Domingo, a partir das 10h, Nay Fernandes realiza oficina de dança para Teatro Musical. Carina Costa ministra aula de dança do ventre às 13h. Uma pequena mostra de danças toma conta da agenda às 14h e às 17h. Em seguida Joyce Zanluchi fala sobre prevenção de Lesões na dança com método pilates e, às 16h, Cris Escudeiro faz aula aberta de dança vintage. O encerramento, às 17h30, será com roda de improvisação. A entrada em todos os eventos é gratuita.