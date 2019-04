Deborah Secco revela o que a faz sentir bem: Importante é estar em paz com suas verdades

25/04/2019 | 17:10



Deborah Secco surpreendeu o público da SPFW ao aparecer no evento na noite de quarta-feira, dia 24, em uma ação pela conscientização sobre a urticária crônica espontânea. A atriz falou sobre o que faz por si mesma para estar sempre bem:

Análise! Acho que o mais importante é você estar em paz com as suas verdades. Seus defeitos, seus medos, suas angústias, e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Temos coisas difíceis de mudar, mas podemos mudar aos pouquinhos. Acho que é isso que eu faço de melhor pra mim, não abro mão, duas vezes por semana estou lá.

Ela contou também como se relaciona com a moda e como é seu estilo:

Sou muito apaixonada por moda. Não me sinto expert em moda mas acabo tendo muito contato com pessoas que vivem na moda. Eu gosto muito de uma moda mais clássica: jeans, preto, branco, blazer, terno bem cortado, mas às vezes gosto de uma peça mais it, do momento.

E, com tudo na carreira, na vida amorosa e profissional, ela contou o que ainda almeja:

Tenho muitos anos ainda para manter tudo que conquistei. Espero viver muito e pretendo trabalhar até muito velhinha. Sei que vão ter momentos de mais críticas e elogios, já que nossa profissão é cíclica, mas viver em paz com tudo isso, sem tantos anseios e cobranças.