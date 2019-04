Larissa Manoela revela animação em participar de filme da Netflix e conta qual seu investimento fashion

25/04/2019 | 17:10



Larissa Manoela apostou em uma blusa ciganinha branca com uma saia rosa de vinil para a SPFW 47, na quarta-feira, dia 24. A atriz combinou o look com uma bolsa Chanel rosa e verde, e chamou a atenção.

Sobre moda, Lari afirmou que investe mesmo em bolsas, mesmo tendo que desembolsar um pouco mais para isso:

Acho que é sempre um bom investimento, quando precisou ou quando quero me dar um presente. A gente trabalha tanto... podemos nos dar mimos.

Larissa também contou como é viver cercada de fãs:

Hoje em dia é difícil ir aonde as pessoas não me conhecem. Quando não abordam, às vezes comentam de longe. E eu estou super acostumada, nunca me privei de ir aonde eu gosto. Vou a todos os lugares e não me incomodo com isso, acho até bacana esse contato.

E contou sobre seus muitos projetos para 2019 e 2020:

Tenho músicas para lançar, maduras. Essa nova fase é muito importante para mim, marcante.

A atriz contou que está animada com o projeto do Netflix que irá estrelar, e revelou ainda que pode mudar de cidade ou irestudar fora do Brasil em 2020.