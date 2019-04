Após perseguição sofrida em 2016, Ana Hickmann volta a sofrer ameaças e marido lamenta: - É muito triste. A gente nem se reergueu de um solavanco...

25/04/2019 | 17:10



Após quase três anos de ter passado por um grande susto quando Rodrigo Augusto de Pádua, um suposto fã, invadiu o quarto em que Ana Hickmann estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, a fez de refém, e acabou sendo morto por Gustavo Correa, cunhado da apresentadora, que atirou contra o rapaz em legítima defesa, agora Hickmann passa mais uma vez por perseguições.

De acordo com Alexandre Correa, marido de Ana, ela está sofrendo novas ameaças, e ele e sua equipe já estão tomando medidas legais para evitar maiores problemas, conforme entrevista concedida por ele ao programa Fofocalizando na tarde desta quinta-feira, dia 25.

- O que nós fizemos foi tomar medidas legais, que é o que se pode fazer no momento. Não tem muito o que inventar. Os nossos advogados têm um manual a ser seguido. Mas na verdade eu não posso me aprofundar, são medidas legais.

As novas ameaças apontadas por Alexandre têm assustado a família de Ana pelo fato de lembrar o que Rodrigo fez em maio de 2016, antes de a manter refém junto com a assessora e empresária, Giovana Oliveira na época.

- Essa pessoa está tomando as mesmas medidas que o Rodrigo de Pádua. O mesmo tipo de mensagens, a mesma quantidade de caracteres, os mesmos xingamentos, a tentativa de colocar a Ana como submissa. Nossa assessora ficou estarrecida quando viu tudo o que está acontecendo e disse: Gente, é o Rodrigo de novo. Foi isso que chamou a nossa atenção.

Aliás, Alexandre deixou claro o motivo que o fez divulgar a situação e acionar as medidas legais para defender sua família:

- Como o Rodrigo da Pádua teve êxito no que ele fez? Eu negligenciei a segurança da Ana. Não adianta ficar aqui fantasiando. Meu irmão é um herói, sim. Mas ele ainda responde um processo. Isso é uma mancha na nossa vida. Se eu tivesse levado a sério o Rodrigo de Pádua, nada disso teria acontecido.

E Alexandre ainda continua:

- Essa pessoa já trocou de perfil seis vezes. Ela não é idiota. É gente com tempo, com maldade no coração. Isso é coisa de profissional.

Abalado com a situação, o marido de Ana ainda desabafou:

- É muito triste. A gente nem se reergueu de um solavanco desses, meu irmão mal acabou de responder um processo, e já estamos de novo com essa matéria em nossas vidas.

Relembre o caso

No 21 de maio de 2016 um homem, que na época afirmava ser fã de Ana Hickmann, entrou em seu quarto de hotel armado e a rendeu, junto com seu cunhado, Gustavo Corrêa, e a na época esposa dele, Giovana Oliveira. O homem, depois identificado como Rodrigo Augusto de Pádua, acabou morrendo após entrar em confronto corporal com Gustavo e levar dois tiros. Gustavo, aliás, respondeu por processo e foi absolvido em 2018 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A juíza do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte, Âmalin Aziz Sant'Ana, considerou que o empresário agiu em legítima defesa ao atirar contra Rodrigo.