Bruna Marquezine e Lewis Hamilton? Pode esquecer! A atriz prefere shippar outro casal

25/04/2019 | 17:10



Bruna Marquezine e Lewis Hamilton aproveitaram um mesmo dia de Coachella e, depois, os fãs de ambos perceberam que eles começaram a se seguir no Instagram - o que já fez com que as pessoas passassem a shippar os dois, como um novo casal.

A própria atriz se deparou com esse rumor e logo negou, por meio do Twitter, que não está rolando nadinha entre eles. E agora, parece que deu novamente uma cutucada para quem quer juntar famosos com ela. Na mesma rede social, de forma indireta ou não, Bruna comentou sobre outro casal que vale a pena ser shippado - que não ela e o piloto de fórmula 1.

Um fã comentou o seguinte:

Eu shippo tanto a Xuxa e o Junno, disse a pessoa, se referindo a Xuxa Meneghel e Junno Andrade.

A atriz não só concordou, como também opinou, acrescentando a seguinte mensagem:

Taí um casal digno de ser shippado! Amo.