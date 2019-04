Britney Spears deve deixar clínica de saúde mental, mas ainda precisa de remédios

25/04/2019 | 17:10



Mais novidades para lá de boas para quem é fã de Britney Spears. Depois de a cantora colocar um ponto final nos rumores de que teria sido internada contra sua vontade em uma clínica psiquiátrica, agora, de acordo com o site TMZ, a probabilidade é de que ela deixe a clínica de saúde mental onde está internada há 30 dias em breve - tendo a possibilidade de isso ocorrer até mesmo nesta quinta-feira, dia 25.

No entanto, ainda segundo a publicação, mesmo tendo alta médica, Brit ainda vai lidar com uma grande questão não resolvida: seus remédios. Fontes da clínica informaram ao veículo que o estado mental de Britney é muito melhor do que quando ela fez o check-in, mas que ela ainda precisa das medicações que vem tomando durante sua permanência no local.

Além disso, fontes próximas à cantora revelaram ao site que ela se internou na clínica para descansar a mente, isso depois de ela passar por um grande trauma e estresse com a doença de seu pai.

- Ela não entrou na instalação para obter remédios, mas sim para colocar a cabeça no lugar. Ela está muito melhor, mas os médicos continuam trabalhando nesse coquetel de remédios, disse.

Que ela se restabeleça em breve, não é mesmo?