Longa conta fama e decadência da banda Mötley Crüe

Vinícius Castelli



26/04/2019 | 07:41



Nada de fundos com instrumentos musicais e amplificadores, imagens de arquivo e o artista sentado e contando sua trajetória. A Netflix acertou em cheio ao produzir longa-metragem para celebrar a jornada de um dos grupos de rock mais polêmicos da história, o Mötley Crüe, cujo fim foi anunciado em 2015. Grande parte dos altos e baixos do conjunto é narrada em The Dirt – Confissões do Mötley Crüe, disponível na plataforma.

Com direção assinada por Jeff Tremaine, a obra trata – com grande pitada de humor – do encontro, ainda nos anos 1980, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de quatro aspirantes a músicos: Nikki Sixx (Douglas Booth), Mick Mars (Iwan Rheon), Tommy Lee (Machine Gun Kelly) e Vince Neil (Daniel Webber). Em comum, compartilhavam duas coisas. A primeira era a vontade de ter banda que os levasse ao estrelato. Já o segundo desejo vinha por conta de quebrar as ‘ideias’ da sociedade de então, como os cabelos compridos, batom na boca, roupas com estampa de onça e todos os exageros imagináveis de um rockstar.

Por um momento pode até parecer filme ‘pastelão’. Mas só por um instante. Além dos momentos engraçados e curiosos, a produção vai além. Não deixa de tratar da decadência do quarteto, das diferenças de personalidades dos integrantes e do alto uso de drogas – principalmente do contrabaixista Nikki Sixx, que chegou a ser dado como morto por conta de overdose. Destaque para as realidades familiares de cada um, o que levou os músicos a serem como eram à época.