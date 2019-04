‘O Natimorto’ será apresentado na Escola Nacional de Teatro

Miriam Gimenes



26/04/2019 | 07:38



Um homem, trancado em um quarto, prevê como será seu dia de acordo com as imagens que aparecem no verso de um maço de cigarro. A primeira delas mostra um natimorto, o que acabou virando o nome do espetáculo, dirigido por Ricardo Nash, que será apresentado neste fim de semana e no próximo na Escola Nacional de Teatro, em Santo André.

“Como ele fuma muito, um maço por dia, cada um determina suas próximas 24 horas”, diz o autor do texto em que foi baseado o espetáculo, o escritor Lourenço Mutarelli, também autor de O Cheiro do Ralo, texto que inspirou longa estrelado por Selton Mello em 2007.

Ao todo, são quatro atuadores – eles usam este nome porque atuam, cantam, dançam e performam –, todos da Cia. do Piolho, que de diversas maneiras transmitem ao público a psiquê deste personagem. “O Natimorto é um estudo que acontece há cinco anos que envolve polifonia, ou seja, muitas vozes dizendo o mesmo texto, envolve dança, porque a gente utiliza as frequências sonoras para estimular os corpos em questão e a performance teatral. E esse estudo veio por própria influência do texto do Mutarelli, que tem ritmo”, explica um dos atuadores, Mauriene Maná. Também estão no elenco Galdino Gal, Jefferson Reis e Rai Nóbrega.



O Natimorto – Espetáculo. Escola Nacional de Teatro – Rua Senador Flaquer, 958. Amanhã, às 21h, e domingo, às 19h. Até 5 de maio. Ingressos: R$ 20 (R$ 10 meia-entrada). À venda em www.sympla.com.br.