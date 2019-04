No mundo da fantasia

Miriam Gimenes



26/04/2019 | 07:36



Existe uma parcela da produção cinematográfica, chamada de fantástica, que compreende os gêneros terror, ficção científica, suspense e fantasia. E por ser fã desse filão que o empresário Ernani Silva, 55 anos, acompanha há tempos as produções. Tem know-how, portanto, para selecionar o que há de melhor no setor para lançar, ainda no início de maio, a primeira fase da DarkFlix, plataforma de streaming que disponibilizará ao assinante – ao custo de R$ 9,90 mensais – 666 filmes e 333 episódios de séries e documentários dos gêneros.

Trata-se de um projeto antigo do mineiro. “No passado tentei fazer uma TV a cabo com esses títulos, mas era muito caro à época, tinha negociação muito pesada. Esperei o tempo certo. Com o avanço da tecnologia e transmissão de dados, de três anos para cá comecei a implementar esse projeto, separar material e fazer pesquisa de mercado”, explica. E não é apenas o fato de ser fã do cinema fantástico que o leva a crer que terá sucesso com a plataforma. “Se você juntar os filmes de mistério, de ficção, fantasia, terror e todas as demais vertentes dá mais de 60% da produção mundial de cinema. Considero o gênero mais popular, acho mais fácil trabalhar o marketing. É claro que seria muita ousadia tentar competir com Prime, Netflix, mas acho que ele tem um apelo”, analisa. As opções são inúmeras e ele pretende, adianta, lançar um título por dia na DarkFlix e uma série a cada semana.

Silva dá destaque no catálogo às raridades, como o longa Alphaville, de Jean-Luc Godard (1965), A Hora do Lobo, de Ingmar Bergman (1968), além de Godzilla (1954), Uma Noite Alucinante – A Morte do Demônio (1981), Chamas da Vingança (1984), Daqui A Cem Anos (1936) e Vampiras – As Filhas De Drácula (1974).

Já no quesito séries, estarão disponíveis Visões Noturnas (2001), Contos da Cripta (1989), Os Invasores (1967), Além da Imaginação (1989) e Caverna do Dragão (1983).

O lançamento, ressalta Silva, será dividido em três etapas: primeiro entrará no ar a DarkFlix TV, canal que ficará dentro da plataforma com filmes, com programação 24 horas, a ser lançada em maio; no mês seguinte virá a plataforma de streaming por assinatura; já em setembro ele também disponibilizará um canal gratuito para leitura de quadrinhos.

“E a plataforma, ainda em fase de testes, será intuitiva. Vai direcionando os filmes de acordo com seu gosto indicado. E todos os títulos, sem exceção, estão com a qualidade excelente, todo material em HD, não subimos nada de qualidade duvidosa”, garante. Palavra de quem sabe do que fala. Ernani, que investiu cerca de R$ 1 milhão no projeto, já foi dono de locadora, de laboratório de duplicação de filmes, teve gravadora musical, editora e fábrica de discos.

No site oficial da plataforma (www.darkflix.com.br), o interessado já pode se cadastrar para receber notícias e fazer inscrição gratuita do canal.