Vai ao ar o último episódio de Luke Perry em Riverdale

25/04/2019 | 16:10



Na última quarta-feira, dia 24, foi ao ar o último episódio de Luke Perry em Riverdale. O ator, conhecido também por Barrados no Baile, morreu após sofrer consequências de um AVC, no dia 4 de março, aos 52 anos de idade. Agora, se não quiser saber spoilers sobre a série, cuidado com as informações a seguir!

Segundo informações do TV Line, o personagem do ator, Fred Andrews estava com o filho, Archie, no hospital, após a luta de boxe dele com Randy - que acabou morrendo. Archie, então, estava se culpando por isso. Mas como sempre Fred foi um paizão e acalmou o filho, informando que na autópsia apontaria que, na verdade, Randy havia morrido devido a uma overdose de drogas - e não por causa da luta.

Além disso, Fred encorajou o filho a não ser tão duro consigo mesmo. E é exatamente essa a última cena de Luke Perry em Riverdale.

Ao mesmo tempo, não se sabe ainda qual será o destino do personagem na série. O executivo-produtor de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, ainda não informou o que acontecerá com Fred na trama.