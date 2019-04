Na Cordilheira dos Andes, turistas têm espaço diferenciado para curtir a neve

Lorena S. Ávila

Especial para o Dgabc



25/04/2019 | 14:43



Você não é a princesa Elsa, da animação Frozen, mas cabe a pergunta: quer brincar na neve? Se a resposta for ‘sim’, então o destino certo é a Cordilheira dos Andes, cadeia de montanhas que cobre a costa ocidental da América do Sul e passa pelo Chile, onde ficam alguns dos complexos mais visitados pelos brasileiros, como o Farellones e a Chillan, além da cidade Santiago, local de diversos pontos turísticos.

Considerada uma das maiores estações de esqui da América Latina, Valle Nevado – diferentemente do que muitas pessoas pensam, não se trata de um vilarejo – é uma das favoritas dos brasileiros. Na última temporada, 57% dos hóspedes eram do País. Para estes o local apresenta novidades, tanto para quem quer curtir com a família quanto para os esportistas que desejam aproveitar para esquiar, praticar snowboard e se divertir.

Em meio à natureza, em uma vasta paisagem montanhosa coberta de neve e um céu límpido, que garante a observação das constelações a olho nu, o complexo é digno de cinema. A mais de 3.000 metros de altitude, a estação possui cerca de 40 pistas de esqui em 40 quilômetros de extensão, além dos passeios de teleféricos para quem quer ficar perto das nuvens.

Uma das opções para os turistas que não estão hospedados no resort é passar por lá pelo menos um dia, já que a estação fica a uma hora e meia de Santiago e tem fácil acesso. Foi o que fez a estagiária de comunicação Bárbara Caetano, 22 anos, de São Caetano. “Foi uma experiência incrível! Apesar de ser cansativo subir as montanhas, vale a pena pela paisagem. Fiquei impressionada com os guias, que falam muito bem o português. Com certeza eu quero voltar e levar minha família junto”, afirma.

Entre as atrações oferecidas no espaço estão as caminhadas com raquetes de neve (calçado específico), aulas de randonèe (expedição nas montanhas), além dos festivais especiais. Um deles ocorrerá simultaneamente com o acontecimento astronômico mais importantes do próximo semestre, o eclipse solar total, que poderá ser observado com 92% de visibilidade na parte central do Chile.

“Há uma oferta turística muito diferenciada no Chile e muito o que se conhecer e fazer no país. Nós oferecemos experiências únicas aos turistas e amamos os brasileiros. A cada ano nos certificamos em encantar os nossos clientes”, diz Ricardo Margulis, gerente-geral do Valle Nevado Ski Resort. Ele espera receber cerca de 600 mil turistas brasileiros nesta temporada.

Não se limitando a já famosa programação de festas, degustação de vinhos, comida e a emblemática noite da Descida das Tochas, momento em que os profissionais de esqui iluminam as montanhas, o resort contará também com a Semana Valle; sete dias de espetáculos culturais e musicais com diversas atrações para todos os gostos.

Para os mais tranquilos, além das opções dos sete restaurantes, que servem comidas típicas chilena, francesa, japonesa, italiana e norte-americana, sendo um deles o Plaza de la Góndola, conhecido pela vista andina, tem também os pubs e bares que reúnem jogos de salão, karaokê e apresentações ao vivo, com destaque para o Valle Lounge, onde os turistas se reúnem para observar o pôr do Sol no terraço aberto.

Adrenalina é marca registrada do espaço

Aventuras radicais vão dar o tom das férias de quem escolher Valle Nevado Ski Resort como destino. As cadeias montanhosas cobertas por neve são perfeitas para a prática de snowboard e esqui para profissionais ou amadores. A adrenalina também fica garantida com a experiência do heliski, modalidade em que os esquiadores são levados de helicóptero para lugares inexplorados nas montanhas.

Dentre as atrações para os esportistas, destaca-se também o Snowpark, espaço em que podem desafiar a gravidade treinando saltos com caixotes e testando corrimãos de diferentes dificuldades.

Para os iniciantes, o resort também oferece aulas para pessoas de todas as idades, inclusive com necessidades especiais.

A brasileira Carol Celico é a nova embaixadora do resort. Afixionada pelos esportes de neve, ela começou a esquiar ainda criança, e aprendeu justamente no Valle Nevado.

O centro de lazer firmou parcerias internacionais que facilitarão o fluxo dos profissionais e amantes dos esportes de inverno em diversas estações pelo mundo, com descontos e promoções especiais. Entre elas a parceria com a Ikon Pass, um passaporte que dá direito a esquiar em 39 pistas espalhadas pelo planeta.

Tranquilidade e boa comida também estão no pacote

Nem só de esportes vivem os turistas de inverno. Para aquecer o frio das montanhas, a combinação entre boa comida, vinho e relaxamento em piscina de águas quentes é sempre bem-vinda e agrada demais.

O Valle Nevado Ski Resort, apesar do nome associado ao principal esporte de inverno, também está de braços abertos para recepcionar os turistas que buscam a calmaria e o conforto.

O local tem espaços para relaxamento. O spa do local oferece massagens, ioga, sauna, tratamentos corporais e faciais completos, além da terapia de chocolate. Quem não abre mão de cuidar da saúde conta com o fitness center.

Atração das mais disputadas, a piscina aquecida é uma boa pedida para o visitante que procura descanso e deseja apreciar a água quente de frente para a bela paisagem gelada. O reservatório está localizado na varanda superior do Hotel Puerta del Sol, em frente ao restaurante Mirador del Plomo, onde as pessoas podem fazer deliciosa refeição após os mergulhos.

“Recebemos ótimo atendimento, a comida estava deliciosa, a carne que pedimos veio bem suculenta e saborosa. O restaurante é lindo e tem ótima vista. A experiência foi maravilhosa, principalmente porque foi a primeira vez que vi neve. Tiramos muitas fotos das paisagens, fizemos bonecos e anjinhos de neve, foi muito bom”, relembra a estudante Mayara Clemente, 21, de Santo André.

Os dias e tardes de relaxamento são embalados por música e coquetéis.