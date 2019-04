Pesquisa indica destinos favoritos de viajantes latino-americanos

Redação



25/04/2019 | 14:48

Os países da América Latina são os destinos favoritos de viajantes brasileiros, argentinos, colombianos e mexicanos. Segundo uma pesquisa realizada pela Booking.com, eles só perdem para a Europa, que é a queridinha dos latino-americanos.

O estudo mostra que a América Latina ficou com 21% da preferência dos turistas, à frente da América do Norte (11%). Já a Europa alcançou 57% dos viajantes.

Continente mais desejado entre os viajantes

A pesquisa mostra que 29% de argentinos, 23% de colombianos e 20% de mexicanos listam a América Latina como um destino atrativo. No caso dos brasileiros, apenas 12% diz o mesmo.

A América Latina é efetivamente o continente que os latino-americanos mais visitaram em viagens internacionais. Oito em cada dez viajantes já passaram férias em algum dos países da região, incluindo México e América Central. O segundo lugar do ranking fica com a América do Norte (59%), seguida pela Europa (55%).

Por outro lado, 19% dos latino-americanos afirmam que nunca viajaram pela América Latina em suas viagens internacionais. O número aumenta para 26% e 28% quando consideramos apenas os brasileiros e mexicanos, respectivamente.

Turistas da América Latina

A pesquisa fez também um recorte por país para mostrar quais nacionalidades mais viajaram pela América Latina:

América Latina América do Norte Europa Ásia África Oceania Brasil 74% 53% 65% 13% 11% 6% Argentina 93% 46% 58% 14% 10% 5% Colômbia 86% 57% 44% 8% 4% 2% México 72% 82% 52% 12% 6% 2%

A tabela evidencia que os argentinos são os que mais viajaram pela América Latina, seguidos pela Colômbia e pelo Brasil. Segundo o levantamento, 82% dos mexicanos preferem a América do Norte do que o próprio continente quando o assunto é viagem.

Ásia, África e Oceania, no entanto, permanecem pouco explorados pelos viajantes latino-americanos.

Por que a América Latina?

Segundo a pesquisa, uma das razões que torna a América Latina atrativa para uma viagem é a diversidade da natureza, com praias, montanhas, parques, cachoeiras e lagos. A proximidade cultural e a culinária também fazem a diferença.

Quando buscam a região, os latino-americanos estão atrás de refúgio e conexão com a natureza – 87% concorda que as melhores atrações as riquezas naturais. Além disso, 59% dos latino-americanos afirma que prefere locais com natureza exuberante e 57% escolhe locais perto do mar.

Quase três em cada quatro viajantes latino-americanos concordam que a proximidade e o baixo custo pesam muito na escolha de viajar por países vizinhos. Para 78% dos entrevistados, temos ainda tem outro ponto a favor: o povo e sua hospitalidade.

Ressalvas

Apesar de ter uma relação mais positiva com seu próprio continente, os viajantes também enxergam fraquezas no turismo local. Sete em cada 10 pessoas sentem que a infraestrutura de turismo na região precisa melhorar. Além disso, mais de um terço não se sente seguro viajando pelo continente.

Conheça a região

