Samsung anuncia Galaxy M no Brasil; conheça os detalhes

Da Redação, com assessoria



25/04/2019 | 14:48

A Samsung apresentou no Brasil a Família Galaxy M, composta pelos modelos Galaxy M10, M20 e M30. Os novos smartphones, que serão vendidos exclusivamente no varejo online, oferecem Display Infinito, câmeras avançadas, bateria de longa duração e performance que acompanha a rotina multitarefa dos usuários.

Galaxy M30

Para os usuários que adoram registrar todos os momentos com os amigos e família, a linha Galaxy M traz o M30, que conta com câmera traseira tripla de 13MP (principal; F1.9), 5MP (profundidade) e 5MP (ultra-wide com 123º de abertura). Já para selfies caprichadas, a câmera frontal do Galaxy M30 apresenta 16 MP, com abertura de F2.0, e possibilidade de desfocar suavemente os registros.

O modelo traz ainda tela SuperAmoled de 6.4”, display infinito e suporte à tecnologia de áudio Dolby Atmos. Além disso, ele conta com 4GB de RAM e 64 GB de memória interna, com possibilidade de expansão de mais 512 GB, por meio do uso de cartão MicroSD. Outro destaque é a potência da bateria de 5.000 mAh e o carregador rápido Tipo C.

O Galaxy M30 estará disponível nas cores preto e azul a partir do dia 16 de maio na loja online da Samsung e no e-commerce de varejistas parceiros. O preço sugerido é de R$1.499.

Galaxy M20 e Galaxy M10

Os Galaxy M20 e M10 vêm com display infinito e recursos avançados, como câmera dupla com lente ultra-wide, bateria de longa duração e processadores de alto desempenho. O Galaxy M20 tem tela de 6,3” FHD, enquanto o Galaxy M10 possui tela de 6.2”. Para garantir o uso contínuo de música e vídeo, o Galaxy M20 tem uma bateria poderosa de 5000 mAh com carregamento rápido e conector USB tipo C.

O Galaxy M20 tem câmera principal de 13MP e lente ultra-wide de 5MP que garante fotos com o ângulo de visão de 120º. Já a câmera frontal tem 8MP e recurso de Foco Dinâmico. O M10 conta com o mesmo conjunto fotográfico principal, mas traz uma câmera frontal de 5MP.

Ambos os smartphones possuem processador octacore. O Galaxy M10 vem com 3G de RAM e 32GB de memória interna, enquanto o Galaxy M20 tem 4GB de RAM e 64GB de memória interna. Os dois modelos chegam ao mercado nas cores preto e azul também no dia 16 de maio. O preço sugerido do Galaxy M20 é de R$ 1.199 e o do Galaxy M10 é de R$ 899.

