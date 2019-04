GCM de Santo André prende quadrilha especializada em furto de cabos de energia

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



25/04/2019 | 14:36



Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prenderam na madrugada desta quinta-feira (25) uma quadrilha especializada no furto e roubo de cabos de cobre utilizados na iluminação pública da cidade.

Descoberto por meio de investigações efetuadas pela própria corporação, o grupo foi detido, em flagrante, por volta das 2h, durante tentativa de furto de cabos da rede de iluminação instalada no Viaduto Presidente Castelo Branco, em trecho entre as avenidas Prestes Maia, Industrial e dos Estados.

Aproximadamente 200 metros de fiação foram encontrados com o grupo que, instantes antes, já havia danificado 27 postes instalados no elevado.

Segundo a Prefeitura de Santo André, o material que estava em posse da quadrilha acarretaria em prejuízo de R$ 8.400 aos cofres públicos, uma vez que o metro do cabo tem preço comercial de R$ 9,50.

Durante a ação, foram apreendidos com o grupo diversos equipamentos para abertura da rede subterrânea de energia como alicate e martelo.

A ocorrência culminou na prisão de Lucas Alves Rosa, 22 anos, e Rafael Caetano da Silva, 32. Ambos foram detidos e encaminhados ao 6º DP (Vila Mazzei) em Santo André onde ficarão à disposição da Justiça. Outros dois indivíduos passaram por averiguação e foram liberados posteriormente.

Devido a danificação da rede elétrica, equipes da Prefeitura de Santo André atuam desde manhã no restabelecimento da energia no Viaduto Presidente Castelo Branco. O trabalho deve ser finalizado até o fim do dia.