Wanessa Camargo relata briga em casa e fala sobre a reação do filho mais velho: - Eu tive um acesso de raiva

25/04/2019 | 13:10



Wanessa Camargo usou o Stories de seu Instagram na última quarta-feira, dia 24, para revelar uma situação em família. Segundo seu relato, no último domingo, dia 21, a cantora se estressou com uma situação em casa e acabou perdendo o controle. Seu filho mais velho, José Marcus, presenciou a cena.

Ela começa contando:

- Senti vontade de dividir com vocês uma coisa que aconteceu muito especial hoje à noite. Quando a gente vira mãe, pai, a gente nunca tá preparado para o que vai acontecer. Nós somos seres que ainda estão aprendendo, a gente tem muito o que errar. E eu sempre digo em entrevistas que eu tô aprendendo muito. Que eu tô me reeducando, sendo mãe.

E diz:

- O que aconteceu foi que no domingo, quando a gente voltou da Páscoa, na hora do jantar eu tive um acesso de raiva, quer dizer, eu fiquei chateada com uma situação, mas eu perdi o controle. Eu acho que algumas mães vão se identificar. A gente perde o controle e a nossa reação vai além do que a gente queria. Eu gritei além do que eu precisava gritar. E o meu filho mais velho assistiu a toda a cena. Ele viu que eu estava muito nervosa e ele ficou assustado. Depois eu me acalmei.

Wanessa continua:

- E como ele não é nem minha mãe e nem meu pai, ele não me pôs de castigo. Eu não tenho ninguém para me colocar de castigo. E aí jantamos, ficou tudo bem, eu pedi desculpas, disse que estava nervosa. Lógico que essas crises de nervoso, quando a gente tem, é porque tem coisa lá atrás, acumuladas, que nem tem a ver com o caso em si. Eu fiquei nervosa com coisas de casa que nem precisava ter ficado nervosa.

A cantora ainda explica que isso causou uma reação em seu filho:

- Eu notei o José Marcus um pouco mais arredio, mais indiferente, afastado... e o José Marcus é muito grudado comigo, a gente tem uma relação muito bonita. E hoje eu sentei com ele e aí eu falei assim para ele: Meu filho, você lembra que aconteceu isso no domingo, que a mamãe ficou muito nervosa? A mamãe perdeu um pouco o controle. Sabe quando você fica nervoso também e a mamãe fala que você tem que respirar, que daqui a pouco passa? Eu sempre falo isso para ele. Só que a mamãe ficou nervosa, a mamãe não fez certo e eu quero te pedir perdão, porque a mamãe foi muito errada. A mamãe fez coisas erradas. A mamãe não agiu certo e eu quero te pedir perdão por isso.

Por fim, concluiu:

- Ele me olhou tão bonitinho, tão sério... Tudo bem, mamãe. A gente fica nervoso às vezes, né? Normal. E eu fiquei tão orgulhosa, tão feliz. Por assumir para o meu filho que eu não sou um ser perfeito e que também está aprendendo, que eu não sei tudo. Foi transformador. Ele me abraçou forte e eu quase chorei. Fiquei muito feliz em estar construindo essa relação.