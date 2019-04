Filmes de super-heróis ocupam o top 10 dos mais pirateados

Da Redação, com assessoria



25/04/2019 | 13:18

No mês de abril, os filmes de super-heróis ficaram no ranking dos top 10 mais pirateados da Torrent Freak – publicação dedicada a trazer as últimas notícias sobre direitos autorais e privacidade. Entre eles, estão: Aquaman, Capitã Marvel, Liga da Justiça: Os Cinco Fatais, Homem-Aranha: No Aranhaverso e Shazam. Esses downloads piratas reforçam não só o interesse dos usuários nesse tipo de filme, mas também o dos cibercriminosos, que se aproveitam da paixão dos fãs para enganá-los.

“Identificamos mais de 5 milhões de ataques de criptominers nos primeiros nove meses de 2018, sendo software e conteúdo pirata o grande vetor de ataque”, afirma Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky Lab. “O pior é que muitas pessoas conhecem os riscos, mas ignoram os conceitos básicos de segurança [..]. De acordo com uma pesquisa realizada por nós, em parceria com a Corpa, 41% dos brasileiros admitiram ter desativado uma ou mais vezes a solução de segurança do PC ou celular porque ela bloqueou o download de um app”, explica.

Para se manter seguro, a Kaspersky Lab recomenda que os usuários sigam os seguintes passos:

• Tenha cuidado com o que você baixa. Um dos objetivos prioritários dos cibercriminosos é enganá-lo para realizar o download de arquivos maliciosos. Como regra geral, não baixe arquivos que pareçam suspeitos ou provenientes de um site em que você não confia;

• Nunca desinstale sua proteção e garanta que ela seja confiável e que inclua um conjunto de recursos para minimizar os riscos de infecção;

• E não se esqueça que pirataria é crime, de acordo com as leis 9.609 e 9.610/98 previstas no Código Penal brasileiro. Mesmo que você não revenda aquilo que baixou, a pessoa que disponibilizou o link está infringindo uma lei. A pessoa que comete tal delito está sujeita a reclusão de até quatro anos e multa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga