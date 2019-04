Jardim Santo André recebe programa Moeda Verde

Bia Moço

25/04/2019



A comunidade do Jardim Santo André recebeu a primeira ação do programa Moeda Verda, na manhã desta quinta-feira (25), sendo a nona área contemplada. A iniciativa já distribuiu 17 toneladas de alimentos (verduras, legumes e hortaliças) e coletou 86 toneladas de resíduos, beneficiando quase 22 mil moradores das áreas carentes da cidade.

Realizado pela Prefeitura e pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a medida entrou em sua terceira fase de expansão ontem, dando início no atendimento também no Sítio dos Vianas.

Até o final do ano, o Moeda Verde vai chegar a outras sete comunidades da cidade, ampliando a abrangência do programa em 14 pontos de troca, e beneficiando, direta e indiretamente, cerca de 78% dos residentes de núcleos e assentamentos de Santo André.

Para o prefeito Paulo Serra (PSDB), o programa tornou-se orgulho para cidade. “Já duas cidades do interior vieram conhecer o Moeda Verde para levarem o modelo aos municípios. É um projeto que veio para revolucionar, mudando a visão da população e criando sentimento de pertencimento de suas áreas.”

O material recebido nas trocas do Moeda Verde é encaminhado às cooperativas de reciclagem parceiras do Semasa. Os alimentos doados aos moradores são doados pelo Banco de Alimentos e também dos produtores rurais urbanos de Santo André, que fornecem todas as hortaliças distribuídas.

Superintendente do Semasa, Almir Cicote, destacou impacto que a medida gera na vida da população. “Gradativamente o programa tem melhorado a qualidade de vida e o ambiente em que as pessoas vivem.”