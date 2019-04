Setor externo tem déficit de US$ 494 milhões em março, revela BC

25/04/2019 | 11:08



Após o déficit de US$ 1,134 bilhão em fevereiro, o resultado das transações correntes voltou a ficar negativo em março deste ano, em US$ 494 milhões, informou nesta quinta-feira, 25, o Banco Central. A instituição projetava para o mês passado superávit de US$ 2,0 bilhões na conta corrente.

O número do mês passado ficou dentro do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que tinha intervalo de déficit de US$ 2,25 bilhões a superávit de US$ 2 bilhões (mediana negativa de US$ 640 milhões).

A balança comercial registrou saldo positivo de US$ 4,536 bilhões em março, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 2,066 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 3,256 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou positivo em US$ 106 milhões.

No acumulado do primeiro trimestre de 2019, o rombo nas contas externas soma US$ 8,176 bilhões. A estimativa do BC, atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março, é de déficit em conta corrente de US$ 30,8 bilhões em 2019.

Já nos 12 meses até março deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 13,684 bilhões, o que representa 0,73% do Produto Interno Bruto (PIB). Este porcentual de déficit ante o PIB é o menor desde abril de 2018 (0,62%).

Lucros e dividendos

A remessa de lucros e dividendos de companhias instaladas no Brasil para suas matrizes foi de US$ 2,162 bilhões em março, informou o Banco Central. A saída líquida representa um volume menor que os US$ 3,047 bilhões que foram enviados em igual mês do ano passado, já descontados os ingressos.

No acumulado do primeiro trimestre de 2019, a saída líquida de recursos via remessa de lucros e dividendos alcançou US$ 5,312 bilhões. A expectativa do BC é de que a remessa de lucros e dividendos de 2019 some US$ 20,5 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 1,112 bilhão em março, ante US$ 1,005 bilhão em igual mês do ano passado.

No acumulado do ano, essas despesas alcançaram US$ 6,225 bilhões. Para este ano, o BC projeta pagamento de juros no valor de US$ 17,0 bilhões.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais voltou a registrar déficit em março, informou o Banco Central. No mês passado, a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil foi de um saldo negativo de US$ 758 milhões. Em igual mês de 2018, o déficit nessa conta foi de US$ 980 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,325 bilhão em março. Já o gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 567 milhões no mês passado.

No primeiro trimestre, o saldo líquido dessa conta ficou negativo em US$ 2,504 bilhões. Para 2019, o BC estima um déficit de US$ 15,0 bilhões.

Dívida externa

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em março é de US$ 319,388 bilhões. Segundo a instituição, o ano de 2018 terminou com uma dívida de US$ 320,612 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 250,083 bilhões em março, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 69,305 bilhões no fim do mês passado.