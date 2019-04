Tatá Werneck se irrita com seguidor que a acusou de beber álcool na gravidez:

25/04/2019 | 11:10



Desde que tornou sua gravidez pública, Tatá Werneck tem compartilhado com o público alguns fatos sobre a sua gestação. E, nessa quinta-feira, dia 25, não foi diferente! A humorista acordou de madrugada e, bem humorada, publicou um tweet mostrando como está seu instinto maternal:

Acordei cinco e meia para tirar leite e lembrei que nem tenho leite.

Nos comentários, os seguidores entraram no clima da brincadeira e um deles chegou até mesmo a comentar o seguinte:

Acordei cinco e meia da manhã para trabalhar e lembrei que nem tenho emprego.

Já outro usuário, quase fez uma piada saidinha, mas se conteve:

Piada pronta! Mas não o farei por respeito a tua situação!

Como resposta a ele, a namorada de Rafael Vitti tweetou um agradeço.

Além disso, após ser questionada se seus enjoos haviam melhorado, ela explicou que não:

Me enganaram.

É, podemos dizer que a chegada da primeira filha da apresentadora está sendo tudo, menos calma. Além de ela ter que lidar com alguns sintomas incômodos, a humorista tem sido alvos de alguns ataques. Na última segunda-feira, dia 22, por exemplo, um internauta, em um tweet que já foi excluído, alegou ter visto Tatá bebendo na rua. Incomodada com a falsa acusação, ela fez duas postagens no Twitter para se pronunciar:

Eu estou há dois meses em casa. Saí de casa umas sete vezes. Inventa mentira com outra, bebê.

Fico bem louca uma vez por ano no meu aniversário que é a única vez no ano em que eu bebo quase nada e já fico bêbada porque não estou acostumada. Fora isso sou careta para c****e.