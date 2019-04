Novo apoiará Vinicius Poit (SP) para ser relator da reforma na comissão especial

25/04/2019 | 10:23



O líder do Novo na Câmara, Marcel van Hattem (RS), confirmou que o partido vai pedir que o deputado Vinicius Poit (Novo-SP) seja o relator da reforma da Previdência na comissão especial a ser instalada para analisar o conteúdo da proposta. Além de Poit, o partido indicou Paulo Ganime (SP) como titular na comissão.

Van Hattem participa na manhã desta quinta-feira, 25, de reunião com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, para discutir os dados da reforma na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Também chegaram ao encontro os líderes do MDB, PSDB, PRB e da maioria. O líder do PSDB, Carlos Sampaio (SP), também disse que nomes da legenda foram sondados para a relatoria, mas declarou que não houve um convite oficial até o momento.

O tucano ainda citou que há consenso para retirada das mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e na aposentadoria rural, "por serem pontos que não teriam impacto fiscal se fossem adotadas as medidas necessárias".

Para ele, o BPC não tem impacto fiscal e o problema no setor rural pode ser resolvido com combate às fraudes.

Já o líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), declarou que seu partido não vai "brigar" pela relatoria, mas vai buscar "contribuir com o País".