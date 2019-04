Sandro Pedroso abre o jogo sobre ausência de Leonardo em seu casamento com a filha do cantor: - Chateado

25/04/2019 | 10:10



Recentemente, Sandro Pedroso e Jessica Costa se casaram e a cerimônia foi transmitida pela televisão, mais precisamente na Hora do Faro, programa de Rodrigo Faro na Record. A ocasião, porém, não contou com a presença do pai da noiva, o cantor Leonardo.

Boatos indicam que o sertanejo nunca aprovou o relacionamento da filha com o ator e, mesmo quando ela engravidou de Sandro, Leonardo teria pedido um teste de DNA.

Ao TV Fama, Sandro abriu o jogo sobre a ausência de Leonardo em seu casamento:

- Eu não sou muito de me pronunciar. (...) Eu resolvi seguir a minha vida, com a minha mulher e o meu filho, se eu tive a oportunidade de fazer o casamento para ela, foi maravilhoso, foi lindo... não teve cachê. A gente não ganhou cachê nenhum. Eu sinceramente tenho um carinho muito especial pelo Leonardo, pela Poliana (Rocha, esposa dele), por toda a família. Só que assim, a minha família hoje é a Jessica e o Noah. Então, assim, eu não mando recado, não. Você acha que eu não fiquei chateado de o pai da minha mulher não ir no casamento? É claro que eu fico. Não sei o motivo (para ele não ir ao casamento), perguntem para ele.

Depois, falou sobre seu namoro com Susana Vieira, que durou cinco anos. O ator já havia falado sobre o preconceito que sofreu, já que existe uma diferença de idade entre eles de 42 anos, mas relembrou algumas das coisas que ouviu na época do relacionamento:

- Ah, porque ele era gigolô da Susana Vieira, estava com uma mulher mais velha e queria aproveitar... gente, me deixem! Eu tenho a minha família agora. Não estou falando mal de ninguém, é a minha vida. Eu ouço: ah, você tá falando da Susana para aparecer. Não, foi parte da minha história.

Recentemente, após a participação de Sandro em A Fazenda 10, o casal saiu do interior de Goiás para vir morar no Rio de Janeiro com Noah.