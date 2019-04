SunFest: conheça as atrações do festival de música da Flórida

Redação



25/04/2019 | 10:18

A 37ª edição do SunFest vai agitar West Palm Beach, cidade localizada a uma hora de Miami, nos Estados Unidos, entre 2 e 5 de maio. O festival de música vai reunir 45 artistas em quatro dias de shows.

Divulgação O evento está com diversas atrações confirmadas

SunFest 2019

Entre os destaques do line-up estão Keith Urban, One Republic, Tears For Fears, Earth Wind and Fire, Bebe Rexha, G-Eazy e Diplo, que estarão divididos em três palcos.

Divulgação Vista da cidade

As entradas para o SunFest devem ser compradas online. O ingresso para aproveitar um dia de festival custa US$ 47. Para aproveitar dois dias de evento o valor sobe para US$ 73. Também dá para comprar o passe para os quatro dias, que sai por 94.

