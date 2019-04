Aplicativo mede bagagens de mão de acordo com nova fiscalização

Da Redação, com assessoria



25/04/2019 | 10:18

A partir deste mês, o tamanho da bagagem de mão passará a ser fiscalizado nos aeroportos. Após um período de duas semanas de adaptação, viajantes poderão ser encaminhados para o balcão das companhias para despachar suas malas, podendo ser cobrados pelo valor da bagagem.

Desde outubro, o KAYAK, ferramenta de planejamento de viagens, tem em seu aplicativo para iOS uma ferramenta para medir bagagens em realidade aumentada. Há um mês, a funcionalidade chegou também para os usuários de Android, com o objetivo de ajudar ainda mais viajantes a reconhecerem se suas malas caberão no bagageiro da companhia, para evitar gastos extras.

Como funciona?

Para medir sua bagagem de mão, abra uma pesquisa de voos no aplicativo do KAYAK e clique em “Nova ferramenta de medição de bagagem”. O aplicativo pedirá que você escaneie o chão (o que ajuda a calibrar a medição) e deslize sua câmera pela mala para registrar o tamanho dela.

A partir daí, o KAYAK faz a matemática, dando as medidas exatas (comprimento, largura e altura) da bagagem, para que você saiba se pode levá-la como bagagem de mão ou se ela precisará ser despachada. A ferramenta compara políticas de precificação de bagagem de todas as companhias aéreas parceiras do aplicativo.

