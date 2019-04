Laura Neiva está grávida do primeiro filho com Chay Suede

25/04/2019 | 08:10



Poucos meses após subirem ao altar, em fevereiro deste ano, Laura Neiva e Chay Suede já deram mais um passo no relacionamento. Eles estão à espera do primeiro filho! Pelo menos é o que diz o colunista Léo Dias, que publicou que a atriz está grávida de dois meses.

Amigos próximos ao casal teriam confirmado a novidade. Por enquanto, os atores não se pronunciaram publicamente sobre o assunto e procurada, a assessoria de imprensa do casal não retornou o contato até o momento desta publicação.

Nas redes sociais, internautas já comemoram a chegada do primeiro filho de Laura e Chay, que tiveram um relacionamento de idas e vindas até oficializarem a união, em uma cerimônia intimista que aconteceu no dia 2 de fevereiro no jardim de uma casa no bairro de Pinheiros em São Paulo.

A mamãe mais linda desse mundo!!!! Parabéns!!, escreveu um fã.

Já é linda imagina com a barriguinha de grávida! Aí meu Deus!!! Parabéns!! Muita saúde!!!, celebrou outro seguidor.

Essa criança vai ser muito abençoada!, opinou um terceiro.

Na terça-feira, dia 23, Laura marcou presença em um evento de lançamento de coleção de beachwear. Por lá, ela apareceu com um biquíni animal print e uma saia da mesma estampa, cobrindo a barriga, que ainda não está em evidência.

Em entrevista, a atriz já havia declarado o sonho de ser mãe e o desejo de ter vários filhos: - Penso em ter filho! Eu sempre tive o sonho de ser mãe. Até um ano atrás eu era filha única, eu não queria ser filha única. Eu queria ter vários filhos para eles terem companhia. Mas antes tem que ter o primeiro, né? (risos) O Chay tem cinco irmãos, né! Cinco irmãos mais novos. A gente está aproveitando, a gente acabou de se casar, tem duas semanas. Vamos ver.

Laura e Chay começaram a namorar em 2014. O relacionamento durou até 2016, quando eles tiveram um breve rompimento e voltaram a se relacionar dois meses dois. Em dezembro de 2018 aconteceria o casamento dos dois, mas em julho eles anunciaram um novo término. No final de setembro do mesmo ano, eles se reconciliaram e o casório aconteceu no início de 2019.