Hotel em Águas de São Pedro oferece pacotes para o Dia das Mães

Redação



25/04/2019 | 08:18

O Hotel Portal das Águas, em Águas de São Pedro (SP) preparou alguns pacotes para o Dia das Mães. As opções são perfeitas para quem quer aproveitar o fim de semana na maior mordomia e surpreender as mamães.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Divulgação Hotel Portal das Águas

Pacotes para o Dia das Mães

Com entrada na sexta (10/5) e saída no domingo (12/5), os preços dos pacotes para duas pessoas partem de R$ 1.180, com café da manhã todos os dias. Quando a reserva é deita pelo site o hotel, o viajante ganha 10% de desconto no valor da diária.

No fim de semana do Dia das Mães, o local oferece cortesia para uma criança de até cinco anos no mesmo apartamento dos pais. De seis a 12 anos, o adicional fica em 20% do valor do pacote. Já para os que são maiores de 12 anos, a tarifa é de 35% sobre o valor do pacote.

Águas de São Pedro: curiosidades

Águas de São Pedro é uma pequena estância hidromineral, situada a 187 km de São Paulo, bem ao lado de Piracicaba. O município vive exclusivamente do turismo e a principal atração são as águas medicinais.

A cidade foi construída para ser um lugar de cura, por conta das águas minerais e terapêuticas. Em especial, a da fonte da Juventude, que possui o segundo maior teor de enxofre do mundo e é recomendadas para tratamentos de reumatismo, asma e doenças da pele.

A cidade possui um Spa Termal, que atrai turistas do mundo todo, principalmente pelo poder de remissão de dores e doenças por meio dos banhos com a água sulfurosa.

Outra alternativa de passeio pela região é percorrer boa parte das áreas rurais e de mata da região por meio do Caminho do Sol, que começa em em Santana do Parnaíba e termina em Águas de São Pedro. O local abriga cachoeiras, cachaçarias e arvorismo.

Divulgação Salão de jogos no hotel

Hotéis com piscinas incríveis

Para alguns viajantes, mergulhar na piscina do hotel é uma das melhores formas de relaxar após um dia de passeio. Em alguns estabelecimentos, as áreas molhadas são tão legais que fica até difícil querer sair da água. Na galeria, conheça algumas piscinas incríveis espalhadas pelo mundo.