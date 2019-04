Testamos: Teclado Razer Huntsman Elite é um acessório para jogadores profissionais

Leo Alves



Com corpo de metal, teclas mecânicas e muitas luzes, o teclado Razer Huntsman Elite realmente honra o nome que leva. Seu preço, que nas redes de varejo fica em torno de R$ 1.500, faz com que ele seja voltado para quem deseja obter o máximo de desempenho na hora de jogar – ou apenas para quem gosta de exibir um acessório que brilha tanto quanto uma joalheria.

Razer Huntsman Elite: desempenho

Toda a estrutura do acessório é iluminada por LEDs RGB. Por conta disso, ele precisa de duas portas USB para funcionar, já que há dois conectores. E mais: ao contrário do modelo Alloy Elite da HyperX, o gadget da Razer não tem uma entrada no corpo do teclado, o que amenizaria essa necessidade de ocupar dois slots.

Raio-X

Nome: HyperX Alloy Elite

Conexão: dois conectores USB 2.0

Switch: Optomecânico Razer

Dimensões (L x A x P em cm): 44 x 22,6 x 3,6

Comprimento do cabo: 1,8 m

Peso: 1.467 gramas

O que anima: bom para jogos, robusto, atalhos práticos

O que desanima: teclado em inglês, duas entradas USB, preço

Preço sugerido: R$ 1.530

Apesar deste pequeno inconveniente, que pode atrapalhar mais quem utiliza uma máquina com poucas entradas, o sistema de iluminação é bom. Outra vantagem é a sua personalização. Ela funciona por meio de um software burocrático, que só permite o acesso mediante a criação de uma conta com e-mail e senha, mas que cumpre bem sua função. Se o usuário quiser — e tiver paciência — tem como deixar diversas partes do teclado com cores diferentes.

Pelo seu preço, é de se esperar que o Razer Huntsman Elite entregue um bom desempenho. E de fato ele cumpre o que promete. Durante os testes, o acessório demonstrou uma boa resposta para jogar Overwatch e Portal 2. Suas teclas são precisas e respondem aos comandos com velocidade. Elas têm boa aderência, com o dedo não escorregando durante as jogadas.

Há também funções exclusivas para os gamers, como o sempre útil modo gamming, que trava o botão Windows para impedir que ele seja ativado acidentalmente enquanto os jogos são executados.

Outro ponto positivo do teclado é o conforto. Como o apoio de pulso é revestido em couro e tem acabamento macio, ele acomoda bem o usuário, mesmo após diversas horas de uso. As teclas multimídia também merecem destaque, já que se integram bem ao sistema, permitindo um controle rápido do volume e da execução de músicas, por exemplo.

Vale a compra?

Se o objetivo é ter um teclado focado para games, sim, este é um bom modelo. Entretanto, como o preço é equivalente ao de um notebook de entrada, o público deste acessório é realmente jogadores profissionais ou que querem obter um desempenho elevado. Para quem utiliza um teclado para digitação na maior parte do tempo e é apenas um gamer casual, talvez o melhor seja observar outras opções mais acessíveis que estão disponíveis no mercado.

