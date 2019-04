Alaíde Damo coopta secretário do vizinho

Fábio Martins



25/04/2019 | 07:00



Após cinco dias no cargo, a prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), cooptou titular do time vizinho e deve anunciá-lo oficialmente em seu alto escalão nas próximas horas. Trata-se de Caio Carvalho, que era secretário de Comunicação do governo Adler Kiko Teixeira (PSB), de Ribeirão Pires – a exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial, o que ocorrerá em breve. Já sondado na passagem anterior da emedebista pelo Paço mauaense – ela assumiu duas vezes interinamente o comando da gestão no período de menos de um ano, com as prisões do então prefeito Atila Jacomussi (PSB) –, Caio resolveu desta vez, de acordo com informações, aceitar o convite. Em seu lugar em Ribeirão, nos bastidores, será nomeado o publicitário Márcio Marques, hoje secretário adjunto de Turismo. Inicialmente, inclusive, Kiko apenas inverteu ambos de postos. Alaíde iniciou o anúncio do secretariado já na segunda-feira, primeiro dia útil do governo, embora tenha falado que não estava ciente do andamento do processo de impeachment.

BASTIDORES

Licença

Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB) ficará fora do cargo de vereador por 18 dias. A licença concedida ao parlamentar, sob alegação de tratar-se de assuntos particulares, tem vigência dentro do período de 26 de abril até 13 de maio. O afastamento provisório já passou pelo crivo favorável do plenário do Legislativo e acontece logo após o encaminhamento da articulação do Paço a respeito do regresso da cidade ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC – o projeto de lei tende a ser protocolado pelo Executivo nos próximos dias. Com a saída temporária, quem assume neste ínterim o posto de comando da mesa diretora é o vereador Edison Parra (PSB), vice-presidente da casa.

Debate em São Caetano

O Novo realiza neste sábado debate aberto em São Caetano (Alameda São Caetano, 7, bairro Santa Paula), às 12h, com representantes do partido. Cientista político e ex-candidato à vice-presidência, Christian Lohbauer e os deputados Vinicius Poit (federal) e Daniel José (estadual) devem falar sobre o que fazem na prática na tentativa de mudar o cenário político, o dito novo jeito de fazer política e como os munícipes podem participar do processo. A ideia central da discussão é constituir o diretório da sigla na cidade e encaminhar candidatos a vereador em 2020.

Passou o bastão

André Scarpino (PSDB), vereador de Santo André, passou a liderança da bancada tucana na Câmara ao colega Edilson Fumassa. Apesar do pouco tempo na função, Scarpino agradeceu a oportunidade de liderar o partido no Legislativo e disse que passaria o bastão para Fumassa para assumir nova missão. Ele foi eleito vice-presidente do tucanato andreense na convenção realizada no dia 14 de abril. Ex-multisecretário da gestão do ex-prefeito Aidan Ravin (Pode), Edson Salvo Melo foi eleito presidente da sigla na cidade.

Projeto de Habitação Social

Documento, denominado carta aberta à população de Santo André, detalha a minuta do projeto de lei de Habitação de Interesse Social na cidade, que visa diminuir o deficit de moradias. O texto destaca, em negrito, que a medida foi iniciada em 2017 pelo então secretário de Habitação Fernando Marangoni (DEM). A proposta, de acordo com o material, será enviada hoje para a Câmara pelo prefeito Paulo Serra (PSDB).

Segurança

O secretário de Defesa Social de Diadema, Paulo Alexandre Fagundes, apresentou ontem na Assembleia Legislativa, projeto de lei que visa isentar as prefeituras do Estado de São Paulo do pagamento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para aquisição de novos equipamentos para a GCM (Guarda Civil Municipal). O deputado estadual Márcio da Farmácia (Pode) está à frente da proposta na casa e já protocolou no plenário a minuta para adesão dos demais parlamentares. A pauta está em discussão na casa.