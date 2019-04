Grupo cria petição a favor do Metrô

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



25/04/2019 | 07:00



A campanha em prol da manutenção do projeto original da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligará municípios do Grande ABC à Capital, ganhou nesta semana o reforço de grupo de moradores da região que, juntos, criaram petição on-line para garantir a escolha do monotrilho como modal a ser utilizado na construção do sistema. Até ontem, por volta das 21h, 920 pessoas haviam aderido à campanha.

Contrários à possibilidade do BRT (sigla em inglês para corredor de ônibus de alta velocidade) substituir o ramal sobre trilhos, proposta cogitada pelo governo do Estado, moradores prometem encaminhar no próximo mês o abaixo-assinado à STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) como forma de manifestar o desejo da população e de representantes da sociedade civil em relação ao tema.

O texto do abaixo-assinado cita que o modal escolhido, em 2014, além de ter maior capacidade de passageiros, estimada em 314 mil pessoas por dia, contribuirá ainda “com a redução de circulação de 500 carros e 12 ônibus” no trajeto por onde irá passar, diminuindo “a emissão de poluentes na atmosfera”.

Conforme seu projeto original, a Linha 18 terá 15 quilômetros de extensão, onde serão construídas 13 estações em via elevada, sem interferência no tráfego de veículos em ruas e avenidas de São Bernardo, São Caetano e Santo André.

Futuro vizinho do sistema, o engenheiro Cezar Attab, 64 anos, foi um dos moradores que assinaram a petição. Frustrado com o atraso do projeto, ele diz esperar que o Estado mantenha o monotrilho como futuro modal a ser erguido na região. “Não tem o que se estudar. A Linha 18 tem que ser construída como foi projetada em 2014. Não queremos um corredor de ônibus e isso tem sido exposto nas últimas semanas por todos”, disse Attab, ao mencionar a campanha encampada pelo Diário há mais de um mês.

O analista de comunicação Bruno Pietro Dias, 33, aderiu ao abaixo-assinado ontem, após analisar o projeto original do monotrilho, exposto na página da petição. “Analisei os dados e percebi que o BRT nada mais é do que um Corredor ABD (São Mateus-Jabaquara) melhorado, mas que não atenderá nossa necessidade”, pontua.

A petição pública, que ficará disponível até maio, pode ser acessada pelo site www.secure.avaaz.org. Na página, interessados devem fazer a busca da petição com a palavra Linha 18.

IMBRÓGLIO

Segundo o governador João Doria (PSDB), o Palácio dos Bandeirantes deve entregar em junho o resultado de estudos elaborados pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos que avaliam o melhor modal para a Linha 18. A escolha será entre BRT ou monotrilho.