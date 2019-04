Substância oleosa causou morte de peixes na Billings

Flávia Fernandes

Especial para o Diário



25/04/2019 | 07:00



Laudos da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e do laboratório de análises ambientais IPH (Índices de Poluentes Hídricos) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) revelam que a morte de peixes de diversos tamanhos e espécies na Represa Billings, altura do km 28 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo, há um mês, foi em decorrência da presença de substância oleosa na água. Conforme os estudos, o material, somado à poluição, teria causado alteração de temperatura e excesso de algas, fatores que levaram à queda de oxigênio.

Maria do Carmo Carvalho, gerente do setor de comunidades aquáticas da Cetesb, explica que foi realizado levantamento meteorológico e verificou-se queda brusca tanto na temperatura máxima quanto na mínima da água. “Essa condição leva ao resfriamento das camadas superficiais da coluna d’água. Quando isso ocorre, há mistura das águas superficiais com a camada do fundo e, com isso, a concentração de oxigênio dissolvido pode ir a zero.”

Marta Marcondes, especialista em recursos hídricos e coordenadora do laboratório de análises da USCS, observa que o material oleoso encontrado na superfície do local impediu a entrada de luz, o que culminou na mortandade dos peixes. “O excesso de matéria orgânica detectado pela presença de substâncias químicas contribuiu para a queda brusca do oxigênio.” Conforme a pesquisadora, ainda não é possível afirmar de onde vem o óleo encontrado. No entanto, foi observada presença de manilha no local, que traz água da Rodovia dos Imigrantes para a represa. “É necessário continuar atenta e fiscalizando a área”, ressalta.

A situação da Billings também pode ter colaborado para o episódio, lembra Maria do Carmo. A represa recebe lançamento de esgoto doméstico e também o bombeamento pela Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) das águas do Rio Pinheiros. O cenário, conforme a gerente do setor de comunidades aquáticas da Cetesb, somado à alta temperatura, propicia o desenvolvimento das microalgas, também causadoras da queda no oxigênio.

Técnicos da Cetesb destacaram ter verificado empresas próximas ao km 28 da Rodovia dos Imigrantes, mas não constataram vazamentos ou despejo de material contaminado. O monitoramento será mantido.

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) destacou que “para ampliar a coleta e tratamento de esgotos no Grande ABC” está em andamento a segunda fase das obras do Programa Pró-Billings. Serão instaladas tubulações e bombas para transporte dos rejeitos até a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Grande ABC.