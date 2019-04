Moradores terão desconto na tarifa após água escura

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



25/04/2019 | 07:00



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) se comprometeram a conceder descontos aos clientes do Grande ABC que têm recebido água escura. Munícipes de Santo André, São Bernardo e Diadema reclamam de água turva, cuja cor varia de amarelada, passando por marrom, até tons de cinza, acompanhada de odor fétido, que sai das torneiras há várias semanas, tendo se agravado nos últimos dias.

Após as administrações municipais notificaram a Sabesp, responsável pelo abastecimento em São Bernardo e Diadema e pela venda de água bruta para Santo André, a companhia estadual informou que não vai cobrar dos clientes afetados a água consumida entre os dias 17 e 25 de abril nas cidades abastecidas pelo sistema.

Conforme a Sabesp, os moradores afetados de São Bernardo e Diadema devem solicitar o benefício por meio do telefone 0800 0119911. A empresa avaliará o caso para conceder a isenção nas contas geradas entre 25 de abril e 24 de maio. Para pedir o desconto, a conta nesse período já deve ter sido emitida.

Já a Prefeitura de Santo André, por meio do Semasa, afirmou que vai ofertar aos moradores da cidade o mesmo desconto anunciado ontem pela companhia estadual para os moradores de São Bernardo e Diadema. Até o início da próxima semana, a autarquia vai divulgar como o morador da cidade deve proceder para obter o desconto.

Conforme a Sabesp, as fortes chuvas ocorridas em março e abril “provocaram o extravasamento da Represa Rio Grande (onde há a captação de água) para a Represa Billings, o que gerou alteração brusca e substancial na característica da água do manancial utilizado para tratamento. Principalmente a quantidade de ferro, manganês e o nível de cor da água bruta atingiram valores inéditos na história do manancial”.

Ainda de acordo com a companhia, a condição da água tem impedido que a Sabesp realize o tratamento adequado para retirada da coloração, “mas a empresa está trabalhando para readequação do processo”. A previsão é a de que a questão seja resolvida nos próximos dias. “A Sabesp pede desculpa pelos transtornos.” A empresa afirmou que não há riscos para a saúde, mas recomendou que a água turva seja descartada até que a situação seja normalizada.

Já a professora da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e especialista em recursos hídricos Marta Marcondes afirmou que até que seja esclarecido qual é o problema da água que tem sido distribuída em Santo André, São Bernardo e Diadema, o recomendável é que não haja consumo. “Nem banho nem escovar os dentes, nada disso. No máximo, lavar o chão, mas com uso de luvas”, recomendou.

Na segunda-feira, cerca de 40 moradores de Diadema protestaram em frente ao Poupatempo, no Centro da cidade.